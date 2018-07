Massa sobre a Ferrari F2012: "Temos um longo caminho pela frente".

08/II/12

Livio Oricchio, de Nice

O modelo F2012 da Ferrari pode vir a ser um carro capaz de levar Fernando Alonso e Felipe Massa a lutar pelas vitórias. Mas diante das inúmeras novidades técnicas incorporadas pelo coordenador do projeto, Nikolas Tombazis, Massa afirmou ontem, depois do segundo dia de testes, em Jerez de la Frontera, na Espanha: “Temos um longo trabalho pela frente. É tudo completamente novo, as referências do ano passao não servem. Hoje me concentrei, com ontem, no acúmulo de dados para a equipe entender o carro”.

No total, Massa completou 95 voltas ontem e 69 terça-feira, primeiro dia de treinamento, na pista de 4.428 metros, com temperatura ambiente que variou de 5 a 17 graus Celsius nos dos dias. Sua melhor passagem, ontem, foi 1min20s454, sem utilizar pneus supermacios, como fez Michael Schumacher, com a Mercedes ainda de 2011, para estabelecer o melhor tempo do dia, 1min18s561 (132 voltas), focalizado na compreensão do comportamento dos novos pneus Pirelli, mais macios que os usados em 2011.

Apesar de todos esse atenuantes, Massa não escondeu um certo desapontamento nesse início de trabalho visando o campeonato que vai começar dia 18 de março, na Austrália. Na entrevista coletiva depois do treino, questionaram se algo o surpreendeu negativamente. Respondeu: “Você sempre enfrenta essas situações quando testa um carro novo. Às vezes você não obtém o resultado que esperava”. E lembrou que a filosofia que orientou o projeto do F2012 é bastante distinta de tudo o que fizeram até agora.

Hoje e amanhã Fernando Alonso vai pilotar a nova Ferrari. Por enquanto, como o próprio Massa disse, não dá para saber muita coisa sobre o seu real potencial. A próxima vez que Massa vai treinar será no Circuito da Catalunha, na segunda série de ensaio coletivo da Fórmula 1, de 21 a 24. E já em Barcelona a nova Ferrari terá modificações e uma imagem um pouco mais clara do seu estágio em relação a Red Bull, referência de desempenho na Fórmula 1.

A nova Red Bull RB8-Renault, com Mark Webber no volante, foi a mais rápida ontem em Jerez dentre os modelos deste ano. O australiano ficou com o segundo tempo, 1min19s184 (97 voltas). A FIA proibiu o recurso que tanto diferenciou a Red Bull dos adversários, em 2011, o escapamento aerodinâmico, mas a base do seu carro é tão eficiente que, mesmo perdendo significativo desempenho, ainda é bastante veloz, constante e confiável. Hoje o bicampeão do mundo, Sebastian Vettel, assume o carro. Certamente será uma das protagonistas este ano.

Como a Ferrari, a McLaren iniciou o desenvolvimento do MP4/27-Mercedes com algumas dificuldades. Jenson Button chegou a instalar os pneus macios, mas os tempos não melhoraram, ao menos como deveriam. No total, o campeão do mundo de 2009 deu, ontem, 85 voltas, com 1min20s688, oitavo. E o fato de ser a única a abaixar a frente progressivamente, para evitar o degrau entre o monocoque e o bico, reduzindo a densidade de ar que chega até a traseira do assoalho, onde mais se gera pressão aerodinâmica, Paddy Lowe, diretor-técnico, disse ao site da revista Autosport que é uma questão filosófica apenas. “É uma regra que não nos afetou daí a nossa opção pela não adoção do degrau.”

Ainda que as condições de cada piloto sejam desconhecidas, não deixa de ser positivo o trabalho da Toro Rosso até agora. Ontem o jovem australiano Daniel Ricciardo completou 100 voltas com o STR7-Ferrari, com 1min19s587 na melhor passagem, terceiro. No primeiro dia, foram 57 voltas, com 1min20s694. O diretor-técnico da Toro Rosso, o experiente Giorgio Ascanelli, ex-engenheiro de Ayrton Senna, na McLaren, e Nelson Piquet, Benetton, comentou: “Esse novo regulamento é perfeito para nossa equipe”, referindo-se à proibição do escapamento aerodinâmico, utilizado pela Toro Rosso apenas nas etapas finais de 2011.

O campeão do mundo de 2007, Kimi Raikkonen, de volta à Fórmula 1, agora na Lotus, ex-Renault, desta vez acusou o golpe de ficar dois anos distante da competição, ao perder o controle do carro em duas ocasiões. Mesmo assim acumulou boa quilometragem, 117 voltas, com 1min20s239, quinto. No primeiro dia ficou na frente. Quem faz bom início de preparação é a Force India. Ontem o novato Jules Bianchi deu 46 voltas e depois Paul Di Resta outras 69 com o modelo VJM05-Mercedes. Bianchi aproveitou o melhor momento da pista para fazer 1min20s221, quarto.

Hoje Bruno Senna substitui Pastor Maldonado no cockpit da nova Williams FW34-Renault. O venezuelano testou nos dois primeiros dias. Ontem completou importantes 97 voltas, com 1min21s197 na mais rápida. É a primeira vez, desde a sua estreia na Fórmula 1, em 2010, que Bruno testa o carro antes de o campeonato começar.