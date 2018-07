Massa tem certeza de que a torcida o apoiará em Interlagos

22/XI/11

Livio Oricchio, de SãoPaulo

Felipe Massa não tem a menor dúvida: apesar da grande diferença de desempenho neste ano para o companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, o público vai apoiá-lo em Interlagos no GP do Brasil. “Será a minha centésima corrida pela Ferrari e a torcida brasileira é a melhor que existe. Apesar do meu ano não ter sido bom, vou contar com a força dos fãs, como sempre foi”, disse Massa, ontem, no evento de kart para a imprensa organizado no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia. “A emoção é sempre alta quando vou correr em casa.”

Nas 18 etapas disputadas até agora, Alonso chegou dez vezes no pódio, com uma vitória, no GP da Grã-Bretanha. Já Massa disputou sua temporada mais difícil, ao conseguir no máximo cinco quintas colocações. Como seu desempenho no campeonato do ano passado foi igualmente fraco de resultados, muitos brasileiros o veem agora com desconfiança. Perderam a esperança de vê-lo campeão, como quase foi possível em 2008.

“Por que um time de futebol joga melhor em casa do que fora? Não sabemos o que é, mas existe alguma coisa que explica. Essa força é capaz de te dar dois, três décimos”, falou Massa, que venceu no Brasil em 2006 e 2008. “Completo em Interlagos meu décimo ano de Fórmula 1 também, terminar o GP do Brasil no pódio seria maravilhoso, já que neste ano ainda não consegui.”

Como havia dito ao Estado em entrevista na Coreia do Sul, o piloto da Ferrari tem consciência de não estar produzindo o que pode. O diretor de sua equipe, Stefano Domenicali, e profissionais experientes da Fórmula 1 relacionam a fase ruim à quebra da autoconfiança, resultante do fato de compartilhar a escuderia com um piloto difícil e extremamente capaz, como é Alonso. Em resposta a eles e à parte da imprensa que tem o mesmo diagnóstico, afirmou: “Eu me sinto superseguro.”

Domenicali vem dizendo que o carro da próxima temporada vai incorporar soluções revolucionárias. Dependendo do radicalismo do projeto, pode tanto ser muito eficiente quanto um fracasso. É o que mostra a história da F-1. “Estamos trabalhando no modelo de 2012 há um bom tempo, participo do projeto. Será, sim, diferente do atual”, disse Massa. “Mas até o colocarmos na pista com os demais não dá para dizer nada. De qualquer forma, confio na equipe.”

Apesar dos dez anos de diferença de idade entre Massa e Rubens Barrichello, e as épocas distintas em que estrearam na F-1, os dois são bastante amigos. Ontem Massa – com a esposa, Rafaela, e o filho, Felipinho, no kartódromo – revelou sentir-se desconfortável com a iniciativa de Rubinho de procurar patrocinadores para manter-se na categoria. “Ele não precisa disso. A maioria dos pilotos gostaria de ter a sua carreira no automobilismo, com vitórias e tendo dirigido para os principais times, foi quem mais disputou corridas.”

Seu recado ao amigo foi claro: “Você vai fazer 40 anos, pare de correr.” Se fosse o caso de Rubinho já ter um contrato assinado e desejasse continuar na Fórmula 1, como Michael Schumacher, na Mercedes, que dia 3 de janeiro completará 43 anos, seria diferente, na visão de Massa. “Hoje na Fórmula 1 seis equipes exigem que você leve patrocínio”, lembrou, para explicar que apenas metade das escuderias não têm essa necessidade.

Em entrevista ao Estado, Rubinho contou nunca ter visitado tantas empresas quanto agora – nem quando buscava patrocínio para competir no exterior, em 1990 –, a fim de renovar com a Williams. “Ele deveria fazer o anúncio agora de que vai parar. E se não der certo essa ideia de encontrar investidores, como fará? Vai anunciar em fevereiro que está deixando a Fórmula 1?”, questionou Massa.

Como Bruno Senna ainda não tem contrato assinado para 2012, Massa pode vir a ser o único brasileiro no grid no próximo campeonato.