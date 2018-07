Massa vence corrida sobre o gelo

13/I/12

Livio Oricchio, de Madonna di Campiglio, Itália.

A corrida de kart e com os automóveis Fiat 500 sobre o gelo, no lago congelado de Madonna di Campiglio, na Itália, vale muito mais pelo lindo espetáculo que pela disputa esportiva em si. Mas apesar de não servir de referência para o que pode ocorrer no campeoanto de Fórmula 1, as duas provas de ontem não deixaram de mostrar a gana com que Felipe Massa está encarando sua missão na Ferrari este ano: ficou na frente de Fernando Alonso nas duas. “Ótimo início de ano, espero que continue assim por toda a temporada”, afirmou Massa. A sua última vitória numa competição havia sido em Interlagos, no GP do Brasil de Fórmula 1 de 2008.

O lago localiza-se na parte mais baixa do vale em que se estendem as características edificações da bela estação de esqui nos Alpes, a maioria de madeira. Dessa forma o público, cerca de seis mil pessoas, ontem, tem uma ampla visão do cenário do evento promovido pela Philip Morris, patrocinadora da Ferrari. Mas como disse o locutor do show, Nigel Wollheim, “quando um piloto abaixa a viseira não quer perder de maneira alguma”. Por isso, Massa, Alonso, Valentino Rossi, Giancarlo Fisichella, Marc Gene e Alessio Salucci, amigo de Rossi, aceleraram o que podiam nas duas baterias, sob temperatura de cinco graus negativos.

Na corrida de kart, Rossi mostrou sua classe de piloto também nos veículos de quatro rodas, ao estabelecer a pole position e receber a bandeirada em primeiro. “É muito divertido, escorrega demais”, disse, rindo. Quando deixar a Moto GP já confessou que pretende disputar competições de rali.” Em segundo no kart chegou Massa, com Alonso em terceiro. Il Dottore comandou também boa parte da prova com o simpático Fiat 500. A ordem de largada obedeceu a de chegada no kart, portanto o italiano largou em primeiro para as 25 voltas. A seis do fim, no entanto, Massa ultrapassou Rossi espetacularmente, na freada da curva 1. A pista de400 metros tem o formato oval. Alonso completou o pódio,em terceiro, com cara de poucos amigos, como tem sido esses dias, depois de criticar a imprensa pela forma como tratou a sua separação com a cantora Raquel del Rosário.

Piero Lardi Ferrari, filho de Enzo, fundador da empresa e hoje vice-presidente, deu a bandeirada.

Massa e Alonso se reencontrarão, agora, dia 3, em Maranello, sede da Ferrari, na apresentação do modelo de 2012, carro aguardado com imensa expectativa depois de o diretor da escuderia italiana, Stefano Domenicali adiantar que “será revolucionário”.