McLaren atrás de um novo fornecedor de motor

22/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Amigos, entrevistei Martin Whitmarsh, diretor da McLaren, definiria mais como uma boa conversa, no GP da Hungria. Ele me garantiu que a McLaren iria competir com o motor Mercedes a partir de 2014, pois o contrato com os alemães é até o fim de 2015.

Mas no último fim de semana soube através de amigos jornalistas bem informados das coisas da McLaren que Ron Dennis tem mantido reuniões com eventuais novos fornecedores do V-6 Turbo que será utilizado na competição a partir de 2014. Decidi redigir o texto abaixo. Abraços!

Lewis Hamilton, da McLaren, soma 153 pontos depois de 16 etapas e será bem difícil lutar pelo título restando apenas as corridas da Índia, domingo, Abu Dabi, EUA e Brasil. O líder do campeonato é Sebastian Vettel, da Red Bull, com 215, seguido por Fernando Alonso, Ferrari, 209, e Kimi Raikkonen, Lotus, 167. Hamilton está em quarto.

Mas a transferência do veloz piloto inglês para a Mercedes, em 2013, já começa a gerar desdobramentos na Fórmula 1. Ron Dennis, sócio e diretor da sua atual equipe, surpreendentemente está atrás de um fornecedor de motor a partir de 2014, apesar de o contrato com a Mercedes se estender até o fim de 2015.

Lá na frente, Alonso espera que as modificações introduzidas no modelo F2012 o permitam lutar com Vettel pelo primeiro lugar no circuito Buddh, próximo a Nova Delhi, e retomar a liderança do Mundial, perdida no GP da Coreia. A Red Bull estreou uma nova versão do modelo RB8-Renault no GP de Cingapura que o tornou imbatível: Vettel ganhou as três provas que disputou com ele, Cingapura, Japão e Coreia.

Já na McLaren, diante da posição distante na classificação, a preocupação maior, no momento, é com o projeto do modelo de 2013 e, principalmente, com a definição de um novo fornecedor de motor quando recomeçar a era turbo, em 2014.

Em novembro de 2009 a montadora alemão anunciou a compra da Brawn GP para ter o seu próprio time na Fórmula 1, como nas temporadas de 1954 e 1955. E esclareceu também ter assinado um contrato de fornecimento de motor para a McLaren até o fim de 2015. A Mercedes possuía 40% da equipe. Apenas em maio de 2010 os revendeu aos sócios da McLaren, Dennis, o árabe Mansour Ojjeh e o grupo de investimento Aabar, pertencente ao governo de Bahrein.

Mas desde o primeiro momento o diretor técnico da Mercedes, Ross Brawn, nunca entendeu a empresa fornecer motor para a McLaren, adversário direto. E agora mais ainda com a imperiosa necessidade de a Mercedes responder com resultados os grandes esforços realizados, como a contratação milionária de um talento como Hamilton. Se não começar a vencer é por causa do carro e não do piloto.

Esse quadro levou Dennis, sempre muito independente, a repensar sua relação com a Mercedes, iniciada em 1995, depois de o mesmo Dennis rescindir o contrato com a Peugeot, com quem se associou um ano antes, apenas. Os franceses ficaram sem saber o que pensar.

São dois os mais cotados para substituir a Mercedes como fornecedor de motor da McLaren: a Porsche e a Honda. Mas pode vir a ser outro. De 1983 a 1987 a TAG, empresa de Ojjeh, bancou o projeto e desenvolvimento do V-6 Turbo Porsche dos títulos de Niki Lauda, em 1984, e Alain Prost, 1985 e 1986.

A Honda fez investimento próprio no V-6 Turbo do título de Ayrton Senna, em 1988, no V-10 aspirado utilizado por Alain Prost para ser campeão, em 1989, e Senna, em 1990 e 1991. A definição não pode demorar. Quem for trabalhar com a McLaren deve agir rápido. Mercedes, Renault e Ferrari já testam seus novos motores turbo no banco de provas.