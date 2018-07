Muito obrigado, mas TV não!

30/III/12

Livio Oricchio, de Nice

Amigos:

Quem não gosta de manifestações de apreço como a de vocês, que gostariam de me ver trabalhando na TV para falar de Fórmula 1?

Só posso me sentir lisonjeado e agradecer o interesse.

Mas no Brasil quem tem o direito exclusivo da cobertura na TV é a Globo que, literalmente, mata a Fórmula 1. Não sei se vocês já viram o que fazem, por exemplo, BBC, RAI, RTL, para citar algumas. Esqueçam o que vocês veem na Globo. É outro universo.

A primeira questão é essa. Carlos Gil, Mariana Becker, repórteres, Reginaldo Leme, comentarista, todos meus amigos de sair para jantar, apesar de não dizer nada, devem se sentir frustrados diante das limitações impensáveis a que estão submetidos na Globo. Defrontam-se nos autódromos com temas de elevado interesse jornalístico e lhes é permitido, por exemplo, um minuto e meio para desenvolvê-lo na TV, quando muito. Mais: com abordagem e linguagem capazes de atingir desde um engenheiro ao porteiro de um edifício. Não há como sair do óbvio. O espaço é tão exíguo que não sobra nada para reportagens especiais, onde um jornalista mais se expõe e se realiza.

Dá para ver que, ao menos na TV aberta no Brasil, é tudo muito raso, fica bem abaixo da capacidade de seus ótimos profissionais produzirem? E a importância do tema exige?

O descaso da Globo com a Fórmula 1, em especial agora, sem um brasileiro dentre os protagonistas, é tamanho que Galvão Bueno, Reginaldo Leme e o comentarista Luciano Burti não estiveram na Austrália, Malásia e tampouco irão a China e, se houver, o GP de Bahrein. Como lhes é possível ficar duas horas quase no ar abordando um evento em que eles não estão? Quando leio críticas vorazes a eles no blog, penso em mostrar esse aspecto fundamental. Você constroi sua visão da corrida no fim de semana de competição estando presente nas sessões livres, de classificação, ouvindo pilotos, técnicos, dirigentes. Isso vai explicar o que vamos assistir ao longo dos 305 quilômetros da prova.

Nunca passou pela cabeça de ninguém da Globo que existe um jornalista, apaixonado pelo que faz, responsável pela cobertura da Fórmula 1 para o Estadão. Apesar de só pelo jornal fazer 20 anos. Não sabem que eu e outros profissinais experientes existimos.

E diante desse quadro que lhes mostrei, interessado como sou por todos os temas que cercam a Fórmula 1, não apenas o esportivo, vocês acham que seria bom para mim? Poderia até ser, imagino, do ponto de vista financeiro, mas no plano da realização pessoal, um desastre.

Ao menos aqui e até mesmo no jornal, apesar das limitações crescentes de espaço, dá para me divertir mais, expor mais todas as nuanças da Fórmula 1, graça maior dessa oportunidade rara de se deslocar pelo mundo acompanhando o campeonato.

Não, amigos, muito obrigado, de verdade, pela movimento.

Como disse, se um dia a Globo pensar em ter mais profissionais no seu esquema de Fórmula 1, a lista dos candidatos seria imensa e eu com certeza, por ser um completo desconhecido e não ter a menor experiencia com TV, sequer apareceria nela. Portanto, chance zero.

Ao menos nesse formato, como a Fórmula 1 é encarada hoje pela TV detentora dos direitos exclusivos, não há como se realizar profissionalmente. Que é a razão de eu me especializar em automobilismo. Seria maravilhoso se Bernie Ecclestone, na próxima renovação de contrato, não mais desse a exclusividade para a Globo. O que lhe falta para fazer algo minimamente decente com o próprio evento é concorrência.

Companheiros, mantemo-nos na imprensa escrita. Acredite: para mim é infinitamente mais realizador. O que mais me interessa!

Abraços.