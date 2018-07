Newey indignado com o regulamento: ‘É proibido ser criativo’.

21/III/12

Amigos, neste primeiro dia de primavera no Brasil, nos falamos já aqui da Malásia, onde cheguei ontem, procedente da Austrália. Neste momento, 18 horas de quarta-feira, estou no circuito, vim dar uma olhada para saber se há alguma notícia. Fui informado que a Ferrari vai disponibilizar para Massa um novo chassi. Sobre isso, quando regressar ao meu hotel, vou redigir um post. Aqui do meu lado, na sala de imprensa, estão Paolo, Andrea e Marco, os três jornalistas da Gazzetta dello Sport, que na edição de hoje traz que Massa pode vir a ser substituído na Ferrari.

Mas antes disso, estou colocando no ar agora um texto que fiz para o Grupo Estadão a partir de uma conversa que tive com Adrian Newey. Considero bastante oportuna.

Abraços!

Livio Oricchio, de Sepang, Malásia

Depois de quase dois anos, a competente equipe Red Bull perdeu, domingo, uma corrida disputada em condições normais, sem que algum fator pudesse ter contribuído de forma decisiva para os adversários. E Sebastian Vettel, seu brilhante piloto, bicampeão do mundo aos 24 anos, afirmou em Melbourne que não teve como acompanhar o ritmo do vencedor do GP da Austrália, Jenson Button, da McLaren.

Em 2011, Vettel esmagou a concorrência durante toda a temporada, ao conquistar o Mundial cinco etapas antes do encerramento. Hoje, um ano apenas depois, ao menos no início do campeonato, não apresenta o mesmo desempenho da McLaren. Essas alternâncias bruscas não são comuns na Fórmula 1, a não ser que as regras do jogo sejam alteradas, como foi, agora, o caso, com a proibição do principal recurso da Red Bull, o escapamento aerodinâmico.

O projetista Adrian Newey, o maior vencedor de títulos da história, oito, já previa que seu time iria perder força este ano. Em conversa com o Estado, não escondeu sua indignação com os responsáveis pela definição do regulamento, a FIA e os representantes das próprias escuderias, no chamado Technical Working Group (TWG).

“Não estão mais deixando espaço para criarmos nada. Do jeito que as regras foram estabelecidas, corremos o risco de todos os carros ficarem iguais”, afirmou Newey. “Não existe uma única área hoje onde é possível com a critividade desenvolvermos algo que nos dê importante vantagem sobre os demais”, comentou.

“Autorizaram o duplo difusor em 2009. Construímos o carro de 2010 para desfrutar desse recurso e fomos campeões”, lembrou Newey. “Mas aí o proibiram. Desenvolvemos, então, o conceito do escapamento aerodinâmico e de novo vencemos o campeonato (2011). Na sequência acabou proibido.”

Newey dá a entender que tudo é feito para evitar de uma equipe continuar dominando a competição. E é assim mesmo que as coisas funcionam na Fórmula 1. É compreensível, para o engenheiro inglês, que a FIA contenha os excessos e a cada ano se preocupe com o aumento da segurança. “Agora, o que não posso concordar é com essas mudanças que não têm a ver com os excessos e a segurança, como nos dois últimos anos.”

Os chefes das duas equipes que melhor se apresentaram na abertura da temporada, em Melbourne, pensando já na corrida no fim de semana no circuito de Sepang, o GP da Malásia, prosseguem na guerra de declarações visando intimidar um ao outro. Martin Whitmarsh, da McLaren, lembra que o traçado da próxima etapa tende a levar seu time a impor uma vantagem ainda maior sobre a Red Bull. “Nos testes de Barcelona, éramos os mais velozes nas curvas rápidas, característica da pista de Sepang.”

Christian Horner, da Red Bull, não ficou atrás: “A verdade é que eles venceram na Austrália mais em razão de nós não explorarmos todo nosso potencial do que por eles serem mais velozes. E a Malásia está aí para provarmos”. A 63.ª edição do Mundial começou quente, com disputas emocionantes dentro e, agora, fora dos circuitos. Os treinos livres do GP da Malásia começam sexta-feira. A temperatura ontem atingiu 35 graus Celsius.