Newey, projetista que vale tanto quanto um grande piloto

15/V/10

Livio Oricchio, de Mônaco

O que há em comum entre o carro da Red Bull, que deverá permitir a Sebastian Vettel e Mark Webber lutar, hoje, pela pole position na classificação do GP de Mônaco, e os modelos que deram o título para Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve e Mika Hakkinen? Todos foram projetados por Adrian Newey, o mais criativo e conceituado engenheiro da Fórmula 1. Ele é tão valorizado que seu salário milionário só é menor que o de Fernando Alonso, da Ferrari, e Michael Schumacher, Mercedes.

Há um receita simples para fazer sucesso na Fórmula 1 para quem dispõe de um elevado orçamento: contratar Newey. Seus projetos são quase uma garantia de que a equipe, com um bom piloto, poderá lutar pelas vitórias. Se houver uma mudança radical no regulamento, essa quase certeza se torna uma certeza. “Adoro tentar ser criativo. A ideia me vem à mente, às vezes, no chuveiro”, afirmou esse engenheiro aeronáutico inglês de 51 anos em entrevista exclusiva ao Estado, ontem em Mônaco, cuja conta bancária cresce nada menos de € 10 milhões por temporada.

Estado (E) – Houve-se tanta história de como tudo começou na sua carreira, qual a verdade?

Newey (N) – O meu trabalho final no curso de engenharia aeronáutica na Universidade de Southampton foi sobre pressão aerodinâmica nas competições. Eu o enviei, em 1979, a várias equipes, pedindo emprego. A maioria não respondeu e quem o fez disse não estar bom. Harvey Postlethwaite, diretor técnico da Fittipaldi, no começo de 1980 me chamou para uma entrevista. Fui de moto. Ele viu minha moto e pediu para dar uma volta. Fiquei lá, na porta da Fittipaldi, em Reading, na Inglaterra, esperando Harvey. Quando regressou, gostou tanto da moto que meu perguntou quando eu podia começar. Trabalhei lá um ano e meio.

E – Você tem sido comparado ao genial Colin Chapman, da Lotus, pela criatividade de suas soluções. O que sente quando ouve ou lê a esse respeito?

N – Quando eu era menino ele era o meu herói. Talvez por isso goste tanto de criar sempre algo novo e que, claro, funcione muito bem.

E- Como as ideias fluem para você, como é esse processo de criação que fez todas as equipes, este ano, copiarem o seu projeto da Red Bull de 2009, dentre outros modelos?

N – Tento compreender quais os desafios que as regras me propõem durante o dia. À noite, aquilo fica dentro de mim, o cérebro continua trabalhando. Vou tomar banho de manhã e, às vezes, a ideia me vem no chuveiro, pronta, naturalmente. Meu pai sempre me diz para, antes de fazer um exame, ler todas as questões. Isso dá uma visão global do que se está pedindo. Faço o mesmo na hora de projetar um carro, enumero as perguntas que tenho de responder. Um monosposto de Fórmula 1 é o resultado dessas ideias combinadas com muita pesquisa, em especial no túnel de vento.

E – Seu pai também é engenheiro?

N – Não, cirurgião veterinário. Seu hobby é montar carros, compra kits e os monta. Cresci estimulado por seu hobby, nunca desejei projetar aviões. Eu me formei engenheiro aeronáutico porque a tecnologia das competições se aproxima muito mais da engenharia aeronáutica que da mecânica.

E – Você gosta de disputar algumas corridas também, de carros antigos. Como é?

N – (Risos). É bom para entender as diferenças dentre o que eu realizo nos projetos e como funciona a mente dos pilotos. Na pilotagem o foco é um só, concentração total em ser rápido. Ao projetar, são vários focos, tenho de levar em conta muitos fatores.

E – Alguns dos grandes pilotos da Fórmula 1 pilotaram seus carros e foram campeões, como Nigel Mansell e Alain Prost, dentre outros. Algum deles te impressionou mais?

N – Seria injusto individualizar. O que vi foi que todos tinham certos dotes em comum, características genéticas, e sempre perguntavam quando eu disponibilizaria novas soluções para tornar o carro mais rápido.

E – Um dos maiores pilotos de todos os tempos morreu num carro seu, Ayrton Senna, em 1994. Hoje, 16 anos depois, o que lhe vem à mente?

N – Voltando no tempo, minha primeira reação, na época, para ser honesto, foi não desejar me envolver com nada mais que me lembrasse o automobilismo. Depois, minha preocupação foi entender as razões do acidente. Se ficasse claro para mim que eu errei no projeto, não creio que continuasse na profissão. A justiça italiana instaurou um processo ridículo, a família Senna não o desejava, houve um grande desgaste para todos desnecessariamente. Os dados que recolhemos do carro somados às imagens que tínhamos, da própria Williams de Ayrton e da Benetton de Michael Schumacher, que estava atrás, mostram nosso carro saindo de traseira, o que é incompatível com a teoria da quebra da coluna de direção. Nunca foi demonstrado, de fato, que um erro do projeto causou o acidente.

E – Você se estressa ao acompanhar as corridas?

N – Se estamos bem na prova sim, muito, em especial nas voltas finais. Este ano, por exemplo, já perdemos corridas quando liderávamos com Sebastian Vettel. No passado também, lembro de Nigel Mansell, em 1991, no Canadá, a metros da linha de chegada (risos).