Nicolas Todt: "Quem seleciona as equipes para a F-1 é uma comissão, não o meu pai"

Livio Oricchio, de Istambul

Primeiro foi o treino que definiu o grid do GP da Turquia, ontem. Minutos depois, Nicolas Todt chefiou sua equipe na GP2, a exemplar ART, na disputa da terceira etapa do campeonato, no cicuito Istambul Park. Viu de perto também na prova o trabalho do piloto Jules Bianchi, que a exemplo de Massa gerencia a carreira. Coordenou ainda sua escuderia na GP3 na mesma pista.

Essas atividades todas mostram como é intensa a vida profissional de Nicolas Todt, francês, 33 anos, que já inscreveu sua equipe na concorrência à última vaga na Fórmula 1 em 2011. Em entrevista exclusiva ao Estado, ontem em Istambul, Nicolas falou primeiro sobre o futuro de Massa. “Conversamos (com os dirigentes da Ferrari) desde o início do ano. Não há pressa. Jenson Button, campeão do mundo, assinou com a McLaren em dezembro”, diz.

O que se comenta no paddock é que Nicolas Todt deseja um contrato de três anos com a Ferrari e os italianos lhe oferecem por uma temporada apenas, além de um valor menor do pago até agora, redução que também atingiu a contratação de Fernando Alonso. “Não quero entrar em detalhes. Há interesses dos dois lados, mas ainda pontos a serem acertados.”

O extraordinário sucesso da equipe ART levou Nicolas Todt a pensar na Fórmula 1. “É um passo natural. Inscrevemos a ART para a vaga da Fórmula 1 dois dias depois de as inscrições serem abertas, dia 15 de abril. Mas não falei nada a ninguém por preferir esperar a decisão da FIA.” Seus planos são ambiciosos. “Não vou entrar na Fórmula 1 para tentar obter resultados e, com isso, tentar patrocinadores para prosseguir na competição”, garante.

“Entrar na Fórmula 1 com um projeto estruturado, de longo prazo, que não dependa de resultados no início.” Mas há um dado que já está gerado comentários maldosos: Jean Todt, presidente da FIA, é pai de Nicolas Todt, e será a entidade que vai definir a vencedora da concorrência. “Quem seleciona é uma comissão, não o meu pai. Sei que meu pacote tem de ser ainda melhor do normal para poder ser escolhido em razão de meu pai ser o presidente da FIA.”

Como administrador, Jean Todt tem a história mais espetacular da Fórmula 1, pelas conquistas da Ferrari depois de sua chegada, em 1993. Nicolas teve excelente escola. “Ele nunca me incentivou a segui-lo e foi contra quando lhe falei dos meus planos de ser dono de equipe”, conta Nicolas.

“Ele sempre trabalhou para os outros, também por não ter meios de possuir o próprio negócio. Eu sou diferente, gosto de gerenciar meus projetos, até porque eu posso correr riscos. Se der algo errado, minha família tem como me amparar.”

Jean Todt é seu conselheiro. “Nos falamos cinco vezes por dia, às vezes me orienta nisso e naquilo, outras, não.” Ser filho do maior dirigente da história do automobilismo ajuda, mas cobra um preço também. “Abre muitas portas. Fecha outras, porém. Meu pai tem muitos amigos, mas seus inimigos também. É um erro acreditar que tudo é mais fácil para mim por ser filho de Jean Todt.”

Com certeza, se a ART for a escolhida para entrar na Fórmula 1, em 2011, haverá quem vai acreditar em favorecimento. O histórico da ART, porém, a credencia como seríssima candidata, independente de quem julgará as propostas.