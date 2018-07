Nosso próximo encontro, agora, será em novo espaço

05/XII/13

São Paulo

Olá amigos!

Depois de exatos 20 anos, deixo o Estadão, por decisão da empresa. Pelo que me foi informado o Grupo Estado não vai mais investir na cobertura, in loco, da Fórmula 1. Ao menos na próxima temporada.

Nessas duas décadas no Grupo Estado aprendi muito, cresci profissionalmente e como pessoa. Convivi com jornalistas de elevada competência e grande desprendimento. Vi quanto eu preciso, ainda, evoluir.

Ao mesmo tempo, tornei-me testemunha do imenso desafio que passou a ser administrar um grupo editorial e realizar qualquer tipo de planejamento diante da profunda revisão de tudo o que se refere ao processo de comunicação em curso, ainda que algumas indicações de qual rumo seguir sejam evidentes. Por vezes enxergamos anacronismos inquietantes, potencialmente fatais, como no caso de empresas que acreditam que não devam se adaptar a nova realidade do mercado, mas este a elas.

Obrigado por compartilhar comigo a rica experiência vivida no Estadão. Nos últimos oito anos, ficamos mais íntimos com a criação do blog. E se já tinha imenso prazer no que faço, passei a amar ainda mais a minha profissão.

Espero encontrá-los em breve em outro espaço, quem sabe em algo concebido e gerenciado por mim mesmo, onde possa aplicar o imenso conhecimento adquirido com os acertos e equívocos das duas últimas décadas.

Muito obrigado, queridos amigos!

Livio Oricchio