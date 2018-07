Notícia do nosso blog

21/VI/12

Livio Oricchio, de Valência

Olá amigos!

Não há nada certo, ao menos 100%, mas são elevadas as possibilidades de eu estar compartilhando com vocês, no blog, aqui em Valência, minha experiência nos autódromos e nas viagens pela última vez este ano. Torço para esse não ser o desfecho da história e eu ter de escrever sobre as corridas de longe. Quarta-feira terei importante reunião com a direção do jornal, em São Paulo, para tratarmos do assunto.

Não se trata de questão financeira, até porque cobrir a Fórmula 1 não exige investimentos irreais, ao menos para uma empresa como o Grupo Estado, excelente de se trabalhar, mas de objetivos estratégicos. Também para mim as coisas não estão completamente claras. Como sempre houve abertura para discussões com as lideranças da redação, nesses 20 anos de ótimo relacionamento, vamos encontrar juntos o que é melhor para todos.

Se não mais nos encontrarmos in locu a partir da próxima etapa, em Silverstone, e alimentar o blog da redação, fica a promessa de nos vermos dos circuitos novamente em 2013, provavelmente neste mesmo espaço, mas com um produto um tanto diferenciado. Tenho um projeto de colocar vídeos e fotos no blog, aproximar-me muito mais dos apaixonados por Fórmula 1 e essa vida itinerante pelo mundo, como eu.

Vamos nos falando.

Abraços!