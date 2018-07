Nova corrida por soluções mágicas

19/III/12

Livio Oricchio, de Melbourne

Nos três últimos anos tem sido assim: uma equipe descobre uma solução técnica mágica, resultado da interpretação particular do regulamento, que a leva a dispor de importante vantagem sobre as demais. E em dois casos demonstraram-se decisivas. Em 2009 a Brawn GP foi campeã com o duplo difusor e no ano passado a Red Bull, com o escapamento aerodinâmico. A McLaren lançou o duto aerodinâmico em 2010, também copiado por todos, mas sem levá-la a vencer o campeonato, apesar da sua maior velocidade nas retas. Está tudo proibido.

Mas aqui na Austrália duas novas soluções mágicas foram detectadas ou esmiuçadas e, para festa dos engenheiros, a FIA as considerou “legais”. Ambas terão importante impacto no desenrolar da competição.

Quinta-feira, no Circuito Albert Park, em Melbourne, Charlie Whiting, responsável pela área técnica da FIA, admitiu “ser impossível” saber quem está usando os terminais de escape para gerar pressão aerodinâmica, objetivo da proibição do escapamento aerodinâmico, este ano. Uma vez os terminais posicionados dentro de um retângulo imaginário na área lateral traseira, cujas dimensões foram estabelecidas pela FIA, o carro já será considerado “legal”.

Assim, as polêmicas soluções da Red Bull e Sauber, com os terminais dentro do retângulo, mas usando a carenagem traseira e pequenos defletores para canalizar os gases do escapamento na direção da porção final do assoalho, visivelmente para obter efeito aerodinâmico, receberam o aval da FIA na Austrália.

Como o recurso permite significativa melhora no desempenho, parte das equipes deve adotá-lo o mais breve possível e até o fim do ano investir no seu desenvolvimento. A regra de proibir os gases do escape para aumentar a velocidade do carro fracassou, ou atendeu apenas parcialmente a razão de adotá-la. A exemplo de 2009, quando todos tiveram também de modificar seus carros para dispor do duplo difusor, em 2010, do duto aerodinâmico, e em 2011, do escapamento aerodinâmico, agora a liberação da FIA vai, da mesma forma, exigir elevados investimentos dos times para acompanhar o desenvolvimento da maioria. É o novo desafio de engenharia e financeiro da Fórmula 1.

Diferentemente de 2009, 2010 e2011, asolução de Red Bull e Sauber – a Mercedes tem algo semelhante também – não é a única opção para usar ainda os gases do escapamento para aumentar a resposta aerodinâmica. A Lotus, inegavelmente um monoposto veloz, adota posicionamento dos terminais parecido com o da Ferrari: eles sopram na direção do perfil inferior do aerofólio traseiro. E da mesma forma é tão eficiente quanto a criação de Red Bull, Sauber e Mercedes. A McLaren, sopra os gases para as laterais.

Mas há outra novidade técnica, também resultado da interpretação das regras e da genialidade dos autores, que já está gerando estudos para ser adotada no menor tempo possível pela concorrência. Ao mesmo tempo, é motivo de indignação. Eric Boullier, da Lotus, solicitou a Whiting a revisão de sua análise. Se a FIA ratificar a aprovação, Lotus e Red Bull pensam em entrar com um protesto oficial.

A Mercedes desenhou um aerofólio traseiro capaz de lhe garantir ainda maior velocidade nas retas quando o piloto aciona o flap móvel (DRS), criado já para melhorar sua velocidade nas retas e facilitar as ultrapassagens. Quando o sistema é acionado e o flap me move, reduzindo o arrasto, a nova posição do flap expõe um orifício na parede do aerofólio traseiro. O ar que entra por esse orifício estaria sendo canalizado na direção do perfil do aerofólio dianteiro para reduzir sua capacidade de gerar pressão aerodinâmica nas retas, quando o DRS está ativado, proporcionando ainda maior velocidade. É o que se acredita, pelo menos, mas não é simples passar uma tubulação do aerofólio traseiro para o dianteiro. Porém, claro, sempre possível.

Conceitualmente, trata-se de mesmo recurso lançado e utilizado com sucesso pela McLaren, em 2010, e depois copiado por todos e na sequência proibido, com a diferença que o duto aerodinâmico da McLaren atuava no aerofólio traseiro, mas é verdade também que havia uma tubulação na porção frontal do cockpit, na base da pequena tomada de ar, que se estendia até o aerofólio traseiro. O caminho do ar no caso da Mercedes é o oposto, da traseira para a frente.

Whiting comentou a solução da Mercedes, motivo de reclamação acalorada dos adversários: “O duto aerodinâmico não foi proibido. O que não é permitido é o piloto usar o corpo para comandar algum sistema aerodinâmico”. Em outras palavras, o recurso da Mercedes é legal, apesar de o piloto ser obrigado a deslocar o braço para com a mão apertar o botão DRS no volante. E esse é o argumento de Lotus e Red Bull para tornar o sistema proibido: há interação do piloto e ele move seu corpo para obter uma resposta aerodinâmica distinta.

Em 2010, os pilotos usavam a mão ou a perna para tampar um orifício, dentro do cockpit, e gerar o mesmo efeito sobre o aerofólio traseiro. Agora, o sistema é acionado pelo botão no volante.

No GP da Espanha, dia 15 de maio, dias depois do teste coletivo de 1 a 3 de maio em Mugello, algumas equipes terão os terminais de escape parecidos com os de Red Bull, Sauber e Mercedes e, quem sabe, McLaren. Já com relação ao duto aerodinâmico no aerofólio traseiro, concebido pela Mercedes, é provável que todos o adotem, pois potencialmente oferece importante vantagem no tempo de volta.

E numa época em que o desenvolvimento dos motores está congelado, o câmbio deve resistir a cinco GPs, a eletrônica é padronizada pela FIA e existe apenas um fornecedor de pneus, Pirelli, os técnicos buscam saídas de todos os lados para encontrar as “soluções mágicas”.