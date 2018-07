O escapamento aerodinâmico está de volta. Para o bem da F-1.

14/VII/11

Livio Oricchio, de Nice

Hoje celebra-se a “Prise de la Bastille”, ou a queda da Bastilha, na França. Feriadão nacional. E como é quinta-feira, muita gente vai regressar ao trabalho apenas segunda-feira. Pouco mais de dois séculos se passaram desde que algumas cabeças nada nacionalistas rolaram pelas praças públicas da nação. E tão bom resultados deram ao país, com todos os percalços do movimento revolucionário e no próprio avanço da França.

Pena que em alguns países, apesar do exemplo francês, seus cidadãos fazem vigília nos aeroportos, por vezes de madrugada, para protestar e até agredir os jogadores de seu time por um eventual fracasso numa partida de futebol, mas não são capazes, incluo-me dentre eles, de se mobilizar diante do Congresso para pôr para fora políticos cujas ações lembram integralmente a daqueles indivíduos que geraram a revolta onde estou neste momento, em 1789. Obviamente, da mesma forma, pagariam caro por isso.

O assunto aqui, no entanto, é outro. Infinitamente menos sério: Fórmula 1.

Por fim Stefano Domenicali concordou em assinar o documento que deu unanimidade entre os dirigentes para a FIA poder oficializar a volta do escapamento aerodinâmico. E vejo duas frentes para compreender sua decisão: a primeira é de que a Ferrari está convencida de que o modelo 150 Italia, com as mudanças introduzidas em Silverstone, será capaz de desafiar a Red Bull, mesmo com a volta do escapamento aerodinâmico.

A segunda é que os italianos pagariam um preço elevadíssimo caso fizessem sucesso com o recurso proibido. Já a vitória de Fernando Alonso, em Silverstone, deixou no ar para muita gente um gostinho de desconforto. A equipe ganhou a corrida por causa, principalmente, da perda de performance da Red Bull, decorrente de não usar um dos seus pontos fortes. E, claro, sem esquecer o notável desenvolvimento do carro de Alonso e Massa.

Fico feliz com a definição do caso. Como penso ser saudável para a Fórmula 1 proibir o escapamento aerodinâmico a partir da próxima temporada. A idéia é genial. Clássica de Adrian Newey. Deve ser mantida, jamais vetada durante o campeonato, a exemplo do duto aerodinâmico, da mesma forma inteligentemente concebido pela McLaren no ano passado. Sendo legal, não faz sentido proibir no ano da estreia. Seria coibir a excepcional capacidade criativa dos projetistas.

Mas, depois, diante das conseqüências que gera para a competição, como aumento elevado dos custos para desenvolver seus sistemas, castigando duramente quem não pode investir, faz sentido vetá-las. Desde que a proibição seja anunciada com boa antecedência, nunca durante a disputa.

Portanto, foi bom os representantes das organizações de Fórmula 1 decidirem exigir a instalação dos terminais de escapamento, em 2012, na porção superior da carenagem traseira, como era até 2009.

No ponto de vista prático, faz sentido imaginarmos que a Red Bull volte a dar as cartas, como ocorreu até a corrida na Inglaterra. É verdade, também, que o avanço da Ferrari não foi coisa para inglês ver apenas. Só não estou seguro que tem a extensão imaginada por Domenicali.

A McLaren também volta a ganhar muita performance com o escapamento aerodinâmico. Hamilton já havia dito em Valência que seu time perderia significativo desempenho em Silverstone. Foi mesmo o que aconteceu. Ainda que a simples obrigação de usar o mesmo mapa de gerenciamento do motor no treino classificatório e na corrida, mantido pela FIA, já tenha afetado de forma pesada as escuderias que utilizam motor Mercedes.

Vamos para Nurburgring. Lá teremos as repostas para tudo isso. A minha lógica sugere o que expus. O que você pensa?

Abraços!