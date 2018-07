O lado frustrante do blog

22/I/12

Livio Oricchio, de Nice

Essa é a parte frustrante do blog. Quem escreveu, quem sequer deu a entender que a criatividade dos projetistas deve ser contida? É terrível, na extensão do significado do vocábulo, redigir algo e depois ler nos comentários palavras colocadas na minha boca, como se eu tivesse afirmado aquilo. Quando a realidade é outra. Situações como essas me levam a pensar o que estou fazendo aqui?

Proibir o recurso da Lotus não representa nenhuma repressão à extraordinária capacidade inventiva dos engenheiros. A Fórmula 1 é o que é tecnicamente, em essência, por causa da inteligência dos homens que a concebem. O dia que a competição passar a utilizar modelos-base, veículos muito semelhantes, carregada de soluções-padrão, acaba seu verdadeiro glamour que, para mim e felizmente muita gente também, é o técnico.

Dedico horas de meus dias nos autódromos a aprender com profissionais que conheço há anos e pacientemente me repassam conhecimento, além de minhas leituras específicas. É, como disse, o que mais me atrai na Fórmula 1. E, saiba, uso nos textos do Estadão e mesmo aqui pouco do que aprendo. Por não ser um tema de largo interesse.

O post anterior condena soluções criadas a partir da malandragem de quem lê o texto do regulamento. Ultimamente temos assistido ao surgimento de soluções esquivas, pobres do ponto de vista de engenheria, verdadeiros truques e nada que irá propor a releitura do que se fez até agora, como são as ideias geniais. Veja isto: o indivíduo passou a estudar, antes de todo mundo, o ar que flui sob o assoalho do monoposto e desenvolveu o conceito do carro-asa. Foi o que fez Colin Chapman, na Lotus, em 1977: profundo e necessário para a Fórmula 1.

Outro exemplo: projetar um monocoque com um material em uso na tecnologia aeroespacial e encomendá-lo a Hermes, empresa norte-americana, que mal conhecia a Fórmula 1. Como o carro-asa, o emprego dos materiais compósitos lançado por John Barnard, em 1981, na McLaren, criou escola. Quer outra mostra de cidadão além de seu tempo? Como Adrian Newey trabalhou com os técnicos da suspensão ativa da Williams, em 1992, para obter os efeitos aerodinâmicos desejados.

Depois do primeiro treino livre do GP da África do Sul, sexta-feira em Kyalami, abertura do Mundial de 1992, Ayrton Senna, com a McLaren campeã na temporada anterior, peça de museu se comparada com a Williams daquele ano, disse a Jackie Stewart, do meu lado: “O campeonato acabou”. Havia sido dois segundos mais lentos de Nigel Mansell. O inglês definiu a conquista do título no GP da Hungria, 11.º do calendário.

Seria maravilhoso para a Fórmula 1 se o diretor-técnico de uma das equipes que não sejam as de maiores recursos financeiros concebesse algo novo, tão simples quanto complexo, que também entrasse para a antologia da competição e esse seu “momento Eisntein” garantisse vitórias e vitórias a sua organização. Ao menos até ser copiado, como manda a história da Fórmula 1.

Espero ter sido, agora, mais claro, apesar da certeza de que vou ler coisas que não mencionei e nem mesmo nas entrelinhas do texto aparecem.

À bientôt!