O que esperar do GP da Índia

27/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Amigos, li no material das agências internacionais, recebido aqui na redação do Estadão, as entrevistas dos pilotos depois da sessão de classificação do GP da Índia, hoje. Me chamou a atenção a de Fernando Alonso: “Ainda que ganhar da Red Bull seja difícil, em especial aos sábados, aos domingos somos mais competitivos. Precisamos ultrapassar logo as duas McLaren para pressionar os pilotos da Red Bull a fim de que cometam algum erro, tenham um problema no pit stop ou na confiabilidade do equipamento”.

Confesso que reli o texto bem como confrontei com o de outras agências para verificar se era mesmo aquilo que estava escrito. E era. Interessante, não?

Não é muito diferente de dizer: Bem, para desvendarmos os segredos dos buracos negros temos de enviar uma nave com uma câmara até o seu horizonte de eventos e depois analisarmos as imagens. Fácil, não?

É mais ou menos o desafio de Alonso amanhã, ao longo das 60 voltas do GP da Índia, no belo circuito de Buddh.

Primeiro, para ultrapassar Lewis Hamilton e Jenson Button, a dupla da McLaren, terceiro e quarto colocados, bem a sua frente no grid, será preciso que a Ferrari de Alonso seja bons décimos de segundo mais rápida que o carro da McLaren. E não é o que vimos até agora no fim de semana. Mais: a maioria dos pilotos tem sinalizado que ultrapassar nos 5.125 metros do traçado localizado em Greater Noida, na Grande Nova Delhi, não será fácil.

Não acabou: Alonso disse ainda que, depois de ganhar as colocações de Hamilton e Button deverá pressionar Mark Webber, segundo no grid, e Sebastian Vettel, o pole position… Dá para imaginar ser possível?

Bem, já vimos este ano que nada é impossível, a exemplo da vitória de Pastor Maldonado no GP da Espanha. Nada contra o venezuelano, combinado? Eu o tenho em alta conta. Mas acreditar que o modelo F2012 da Ferrari possa, como num passe de mágica, tornar-se bem mais eficiente que os da McLaren e Red Bull, por mais que seu ritmo de corrida seja melhor que o de classificação, não está muito distante de acreditarmos nas promessas de campanha dos candidatos a prefeito de São Paulo.

Plim… pronto… se eleitos , pelo que garantem, todos os imensos problemas da cidade serão resolvidos, mesmo os estruturais, como saúde, educação, transporte, segurança. Que extraordinário! Alonso vai largar melhor, pular do quinto lugar no grid para terceiro e depois, por estar mais rápido, induzir Webber a errar e, na sequência, como um raio deixar Vettel para trás. Ok, está bem, os mecânicos da Red Bull erram no pit stop e o espanhol da Ferrari assume a liderança do GP da Índia na operação dos boxes. Menos fantasioso, verdade.

Até que para o campeonato Alonso vencer e Vettel terminar em segundo não seria ruim. Ficariam separados por apenas um ponto: Alonso com 234 pontos e Vettel, 233. Teríamos três etapas finais capazes de sensibilizar todo o mundo esportivo.

Infelizmente é muito pouco provável. Alonso pode vencer, claro, a 17.ª etapa do calendário, amanhã. É um piloto absolutamente brilhante, o mais completo em atividade e na minha opinião o que mais merece ficar com o título. Mas realisticamente se chegar ao pódio será já motivo para celebração. Mais uma vez, pelo que pudemos compreender depois das três sessões de treinos livres e da classificação, o pacote de mudanças aerodinâmicas introduzido no modelo F2012 não o tornou tão mais rápido.

Será que ninguém vai questionar, agora, que as dificuldades da equipe não se limitam aos problemas de calibragem do túnel de vento de Maranello e sim, também, à própria capacidade dos profissionais que desenvolvem as soluções? Desta vez os estudos foram realizados no túnel de vento da Toyota, na Alemanha.

No caso de não dar Alonso este ano, como as coisas parecem encaminhar, Vettel ganhar o campeonato não representa, da mesma forma, nenhuma injustiça, por favor, hein? Com um carro veloz, equilibrado o vejo, como já escrevi tantas vezes aqui, como o mais competente para explorar seus limites. É o que estamos vendo desde o GP de Cingapura, quando Adrian Newey, coordenador do projeto do RB8 da Red Bull, introduziu seu último pacote técnico.

Não foi por outra razão que Alonso afirmou depois da definição do grid, hoje, que luta não apenas contra Vettel, mas contra Newey também. Sem sua genialidade fica difícil acreditar que o grupo de engenharia da Red Bull pudesse modificar o carro a ponto de torná-lo, de um instante para o outro, o dono das pistas, como estamos vendo. Vettel tem elevadas possibilidades de vencer, amanhã, pela quarta vez seguida, numa temporada que era, até então, a mais disputada da história, com sete vencedores diferentes.

Os 24 pilotos que vão largar amanhã às 7h30, horário de Brasília, no circuito de Buddh, vão ter pela frente pouco mais de 300 quilômetros até a bandeirada. Como na Fórmula 1 se busca quase sempre o limite máximo, há obviamente possibilidades de ocorrer de tudo. Mas diante da superioridade técnica da Red Bull na Índia, o único, em condições normais, que poderia pensar em vencer Vettel é o seu companheiro de equipe, Webber. Mas o alemão é muito mais talentoso. Seria surpreendente.

De qualquer maneira, torço para a primeira volta não terminar como terminou a definição do grid. Se isso ocorrer, as chances de prosseguir assim até a bandeirada são razoavelmente boas. Os pneus Pirelli estão muito comportados ultimamente, os tipos macio e duro levados para a Índia podem permitir que alguns pilotos optem até por um pit stop. Prefiro quando embaralham mais as cartas.

Grande abraço, amigos!