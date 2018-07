O que muda para 2012

25/XI/11

Livio Oricchio, de São Paulo

Quando Nelson Piquet abaixar a bandeira quadriculada, hoje em Interlagos, para o vencedor do 40.º GP do Brasil, oficialmente a 62.ª temporada da Fórmula 1 terá acabado. O que vai mudar na competição em 2012? A pergunta que muitos buscam antecipar a resposta é se a Red Bull vai impor nova vantagem avassaladora.

Há uma mudança no regulamento que pode favorecer a que o campeonato seja mais equilibrado: a proibição do chamado escapamento aerodinâmico, recurso melhor explorado pela equipe de Sebastian Vettel, bicampeão, e Mark Webber, a Red Bull.

“Toda vez que você impede um time de utilizar o que tem de mais importante no seu desempenho a tendência é perder um pouco da força”, afirma Ross Brawn, da Mercedes. Por talvez alimentar esperança de se aproximar da Red Bull, o projetista da Ferrari, Nikolas Tombazis, disse ainda em Monza que o fim do escapamento aerodinâmico é uma importante alteração das regras: “O projeto deles basea-se nesse princípio”.

No GP da Grã-Bretanha, este ano, a FIA proibiu seu uso e a Red Bull perdeu velocidade. Venceu a Ferrari, com Fernando Alonso. Mas na prova seguinte, Alemanha, voltou a ser permitido. Em 2012, os escapamentos têm de estar na porção superior da carenagem traseira.

Outro ponto do regulamento que será revisto é o bico do carro. “Hoje eles estão quase na altura do capacete dos pilotos. Num choque lateral podem atingi-los, como aconteceu no acidente entre Michael Schumacher e Vitantonio Liuzzi em Abu Dabi, no ano passado”, explicou o engenheiro Gianpaolo D’Allara, da Sauber. Passarão a ser 7,5 cm mais baixos. “Mexe, claro, com a aerodinâmica de todo o conjunto.”

Para o diretor da McLaren, Martin Whitmarsh, faz sentido se imaginar um campeonato mais disputado. “As alterações não são radicais, os projetistas trabalharão mais ou menos sobre os mesmos conceitos deste ano, e sempre que há estabilidade no regulamento os principais times nivelam seu desempenho.”

Mike Gascoyne, diretor-técnico da Lotus, destaca um detalhe importante: “Este ano só fomos conhecer na prática as características dos pneus quando os projetos já estavam prontos, fizemos adaptações apenas. Agora sabemos como os pneus se comportam e desenhamos os carros especificamente para eles”. Parece provável que todos desfrutem melhor dos pneus em 2012, outro ponto a favor da Red Bull este ano.

Para o diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, não há dúvida: “As vitórias serão mais distribuídas.” Este ano, a Red Bull ganhou 11, todas com Vettel, a McLaren seis, três com Lewis Hamilton e três com Jenson Button, e a Ferrari uma, com Alonso. O que Brawn, Tombazis, Whitmarsh e Gascoyne não confessam é seu receio de que o genial projetista da Red Bull, Adrian Newey, desenvolva nova solução criativa capaz de fazer a diferença.