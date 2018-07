Os homens querem ter um Sol para a Terra

20/I/13

São Paulo

Olá amigos. De volta a São Paulo, da Itália, nos preparando para os primeiros testes da pré-temporada, em Jerez de la Frontera, na Espanha, de 5 a 8.

Mas o assunto, agora, não é Fórmula 1. No fim do ano passado passei um dia no centro de pesquisa nuclear da França, em Cadarache, a 104 quilômetros de Marselha e a apenas duas horas de carro onde resido durante o campeonato, em Nice.

Na mesma área está sendo instalado o que podemos definir como o maior projeto científico conjunto da humanidade, o Iter. Vocês têm em seguida detalhes da espetacular iniciativa. Trata-se de um experimento multinacional destinado a dominar o ciclo da fusão nuclear para a geração de energia elétrica em larga escala.

Parte do material a seguir foi publicado na edição deste domingo, 20 de janeiro, do Estadão. E a íntegra disponibilizamos no Portal do Estadão. O coloco agora no blog também. São vários textos. O primeiro apresenta o tema, as razões do projeto. O segundo dá detalhes do impressionante desafio tecnológico para viabilizá-lo na escala desejada. Um terceiro aborda o convite feito ao Brasil para tomar parte e, finalmente, temos uma interessante entrevista com o diretor do Iter, o japonês Osamu Motojima.

Boa leitura. Tenha paciência. Há muito material, mas se você tem interesse no tema vale a pena.

Primeiro texto: Os homens querem construir o seu próprio Sol

O planeta Terra está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Há cerca de 4,6 bilhões de anos recebe sua luz e calor, fonte de energia da origem e manutenção da vida. E deverá ser assim por outros 5 bilhões de anos, restante do tempo de vida do Sol. Nas últimas décadas, astrônomos e físicos, principalmente, descreveram com certa profundidade o que se passa no interior da nossa estrela.

Numa forma bastante simplificada, o Sol e as demais estrelas funcionam assim: sob a enorme pressão e temperatura do seu núcleo, dois átomos de hidrogênio se fundem e dão origem a um átomo de hélio. Essa reação de fusão dos átomos de hidrogênio libera enorme quantidade de energia. Apesar da considerável distância do Sol, é possível senti-la na Terra, sob a forma de luz e calor.

Não é de hoje que o homem observa o Sol com desejo de reproduzir no planeta o seu processo de geração de energia. Por quê? Primeiro por ser muito eficiente. Basta uma pequena quantidade de matéria, ou átomos de hidrogênio, para a produção de muita energia. E depois por essa reação de fusão utilizar o elemento mais abundante no universo, o hidrogênio, que nada tem a ver, por exemplo, com os combustíveis fósseis, não renováveis e pródigos na emissão de gases poluentes.

Não é tudo: a fusão dos átomos de hidrogênio requer, claro, cuidados, mas não cria impacto ambiental, sua energia é limpa e não residual.

Mas os desafios científicos, de engenharia e financeiros para recriar o Sol na Terra são imensos, os maiores já enfrentados pela humanidade num projeto dessa natureza. Por uma razão principal: não dá para reproduzir no planeta os efeitos da gravidade no interior das estrelas, razão da elevada pressão e temperatura no seu núcleo, essenciais para os átomos de hidrogênio atingirem o estado de plasma, o quarto estado da matéria, depois de sólido, líquido e gasoso.

O hidrogênio se torna plasmático porque a temperatura no núcleo do Sol é de 15 milhões de graus Celsius e a pressão, 340 bilhões de vezes superior à da Terra no nível do mar. Vale lembrar que o Sol é uma esfera de 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro formada por, basicamente, hidrogênio em estado de plasma. O diâmetro da Terra é de apenas 12.750 quilômetros. Nada menos de 1,3 milhões de Terras caberiam no interior do Sol.

PROJETO OUSADO

E não é que existe na Terra, há alguns anos, um projeto para fusão do núcleo de átomos de hidrogênio, como faz o Sol? É o Iter, abreviação de International Thermonuclear Experimental Reactor, iniciativa multinacional destinada a desenvolver a tecnologia da fusão em grande escala para a geração de energia a fim de atender ao impressionante crescimento da demanda mundial. Fazem parte do Iter a Comunidade Europeia, com 45,5% de participação, e seis outras nações, cada uma com 9,1%, Estados Unidos, Japão, China, Russia, Índia e Coreia do Sul, representando 34 países.

Atenção: fusão nuclear é diferente de fissão nuclear. Os homens dominam o ciclo da fissão nuclear há mais de meio século, tanto que existem no mundo, hoje, 440 usinas atômicas gerando energia. Na fissão, núcleos de átomos de elementos radioativos como urânio, plutônio, por exemplo, são bombardeados para se romperem. E esse processo também gera elevada quantidade de energia, mas menos que na fusão nuclear e os riscos de contaminação da fissão, quase inexistentes na fusão, representam um grande problema.

Quinta-feira, nas instalações em construção do Iter, em Cadarache, no sul da França, autoridades dos países envolvidos no gigantesco e ambicioso projeto de fusão nuclear, como o comissário de energia da União Europeia, Günther Oettinger, e a ministra francesa da Educação, Geneviève Fioraso, assistiram à inauguração do edifício de 20.500 metros quadrados onde já funciona a sede administrativa. As demais áreas do complexo estão em construção desde 2010.

O professor titular do Instituo de Física da Universidade de São Paulo, Ricardo Galvão, acompanha de perto o desenvolvimento do projeto do Iter. “A fusão nuclear é uma tecnologia promissora como fonte de energia e sem os problemas da fissão nuclear. Ainda há algumas dificuldades científicas e técnicas para serem resolvidas, mas os experimentos na Inglaterra e nos Estados Unidos demonstraram sua viabilidade”, diz. A USP realiza estudos dos aspectos básicos do processo com o reator da fusão nuclear, denominado tokamak.

“A demanda mundial de energia hoje é 15 terawatt (1 terawatt é 1 trilhão de watt), enquanto em 2050 será de 30 terawatt, considerando-se que a população do planeta vá ser de 10 bilhões de habitantes. Se a fusão nuclear não funcionar a situação ficará difícil”, explica Galvão. Mas o professor da USP está otimista com o encaminhamento do Iter. Segundo a administração do projeto, o custo até o fim da fase de construção, concentrado em Cadarache, envolvendo de forma direta e indireta 5 mil trabalhadores, será de 15 bilhões de euros (R$ 32 bilhões).Os primeiros ensaios para a realização da fusão nuclear em larga escala devem começar em 2020.

LABORATÓRIO DE PESQUISA

“O interessante do Iter é que seu principal objetivo é apenas desenvolver tecnologia. Não irá nem mesmo produzir energia. Cada país envolvido irá depois realizar os seus próprios projetos de fusão nuclear e construir seus tokamaks a partir do conhecimento adquirido em conjunto no Iter”, explica Robert Arnoux, do departamento de comunicações do projeto.

Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Como o Iter irá apenas realizar pesquisa sobre como viabilizar a fusão nuclear como fonte de geração de energia elétrica em larga escala, o processo não terá sequência. O passo seguinte seria fazer a água circular ao lado da câmara de plasma do tokamak para absorver seu calor. Ela atingiria o estado de vapor que, por sua vez, acionaria uma turbina coligada a um gerador elétrico.

O processo de obtenção de energia elétrica da fusão nuclear é exatamente o mesmo dos reatores a fissão nuclear. A diferença entre o tokamak da fusão nuclear e o reator da fissão nuclear é a forma como se obtém calor. Como já mencionado, a fusão funde os átomos de hidrogênio e a fissão rompe o núcleo dos átomos de urânio, por exemplo. Uma vez gerado o calor, a sequência do processo para a obtenção da energia elétrica, a partir de vapor de água, é a mesma.

A estimativa dos técnicos do Iter é de que os tokamaks possam apresentar rendimento energético semelhante aos reatores da fissão nuclear. As unidades de reatores da fissão da última geração têm potencial para produzir 1.300 Megawatt. Para se ter uma referência do que isso representa, a Hidrelétrica de Itaipu, ainda a maior do mundo, tem uma capacidade instalada para gerar 14.000 MW com suas 20 turbinas.

Mas há desconfiança da comunidade científica. Muitos veem o projeto do Iter com reservas. Não representa o Santo Graal da busca por energia. Primeiro porque nem todos os desafios científicos e de engenharia foram resolvidos e há ainda problemas decorrentes das profundas diferenças culturais e dos interesses políticos existentes entre os envolvidos.

Mais: os especialistas do Iter defendem que uma vez desenvolvido toda a tecnologia, será possível produzir, por exemplo, 500 MW consumindo 50 MW, ou 10% do gerado, proporção questionada por alguns físicos. Todas essas incertezas somadas à impossibilidade de as nações envolvidas investirem os valores elevados necessários causaram atrasos importantes no Iter. Mas é verdade também que nunca o projeto andou como agora, o que mostra a confiança dos interessados no sucesso do programa da fusão nuclear.

Segundo texto: Fatos e números oferecem melhor dimensão do projeto

Alguns fatos e números ilustram bem o enorme desafio para a realização de um projeto como o Iter. Por exemplo: por não poder reproduzir a enorme pressão do núcleo das estrelas, provocada pela gravidade, para os átomos de hidrogênio realizarem a fusão nuclear a saída é elevar a temperatura.

Enquanto no núcleo do Sol 15 milhões de graus Celsius são suficientes para ocorrer a fusão, por causa da eleva pressão, no reator do Iter, o tokamak, é preciso elevar a temperatura a 150 milhões de graus Celsius, ou dez vezes mais que no núcleo do Sol.

E para os supercondutores transportarem a energia elétrica para as bobinas do tokamak criarem os campos magnéticos necessários para transformar os átomos de hidrogênio em plasma a temperatura exigida se aproximam do zero absoluto, algo como 270 graus Celsius negativos. As temperaturas envolvidas, portanto, se deslocam de um extremo ao outro.

Os campos magnéticos criados pelas bobinas mantêm o plasma a 150 milhões de graus Celsius suspenso dentro da câmara do tokamak. Não pode tocar nas suas paredes, pois nenhum material suporta tamanha quantidade de calor. Volume da câmara: 840 metros cúbicos, imensa.

Outro guerra que deve ser vencida para ocorrer a fusão e que também explica a necessidade da temperatura impensável é a repulsão magnética entre os átomos de hidrogênio. Na realidade, para a obtenção da fusão é preciso contar com isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio. Isótopos são variações de um elemento químico. Têm o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons. O deutério tem um próton e um nêutron. É abundante na natureza, como na água do mar.

Já o trítio possui um próton e dois nêutrons e precisa se produzido, o que pode ser feito no próprio tokamak. Tanto o deutério quanto o trítio se repelem por terem carga positiva, a carga do próton. O nêutron não possui carga. Para fazer com que o deutério e o trítio se choquem, superando a força de repulsão magnética, é preciso lhes oferecer grande quantidade de energia, suprida pelo calor. Vale lembrar a temperatura na câmara: 150 milhões de graus Celsius.

O tokamak do Iter terá 60 metros de altura, equivalente a um edifício de 20 andares, e seu peso somado ao da fundação antiterremoto chegará a 400 mil toneladas. A construção do tokamak consumirá muito aço: 23 mil toneladas. A torre Eiffel, para se ter uma ideia, necessitou 7.300 toneladas.

Para alguns componentes do tokamak serem transportados do porto de Marselha até Cadarache, sede do Iter, o governo francês teve de reconstruir parte da estrada de 104 quilômetros que os separa. O mais pesado terá 900 toneladas, incluindo o veículo, e o mais alto, 10,6 metros, sendo que alguns atingem 61 metros de extensão.

O Iter está exigindo operações de guerra para gerar o que pode ser a saída para as carências futuras de energia.

Terceiro texto: O Brasil recusou oferta para participar do Iter

O Brasil foi convidado para participar do Iter. A informação é do professor titular de Física da USP, Ricardo Galvão. “Mas nos termos da oferta o ministro Sérgio Rezende não tinha como aceitar. A realidade brasileira é distinta da de nações como o Japão e a China, por exemplo”, diz Galvão. Rezende é mestre e doutor em Física pelo Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, e foi ministro da Ciência e Tecnologia de 2005 a 2010.

Para ser um dos cotistas do projeto de fusão nuclear o País teria de desembolsar enorme quantidade de dinheiro. “Apesar da importância do Iter, o Brasil não tem necessidade imediata da fusão nuclear”, explica Galvão, “o que justificaria o megainvestimento”.

A nação, no entanto, realiza estudos para no futuro poder pensar em fazer a fusão nuclear. “Assinamos um acordo de colaboração científica com a Euratom para o desenvolvimento de tecnologia em conjunto.” A Euratom é uma organização europeia independente destinada à pesquisa das formas de energia nuclear.

Nem todos sabem: a maior parte dos supercondutores necessários para a realização da fusão nuclear é construída com ligas metálicas à base de Nióbio e Titânio e o Brasil tem 98% das reservas mundiais de Nióbio. Os minerais ricos nesse elemento químico, portanto, são estratégicos para o País, daí também o interesse da direção do Iter em convidar o Brasil para fazer parte do projeto.

Os supercondutores conduzem as elevadíssimas correntes elétricas para as bobinas do reator, o tokamak, responsáveis pela criação dos campos magnéticos. Sob seu efeito o hidrogênio atinge o estado de plasma, essencial para ocorrer a fusão.

A participação brasileira no Iter é indireta. As companhias de mineração vendem o Nóbio no mercado mundial, em especial para os fabricantes de supercondutores, de quem o Iter já se serve para a montagem do seu reator. O Iter vai necessitar de impressionantes 80 mil quilômetros de “fios” supercondutores. “A organização do Iter desejava construir no País uma fábrica para a produção dessas ligas supercondutoras”, explica Galvão.

Entrevista exclusiva com o diretor do Iter, o japonês Osamu Motojima

O japonês Osamu Motijima, 64 anos, diretor geral do Iter desde junho de 2010, é uma das maiores autoridades na pesquisa da fusão nuclear, tendo recebido as mais importantes premiações e distinções mundiais, como o prêmio Alfvém, em 2002, do Instituto Real da Suécia, e o título de Docteur Honoris Causa da Universidade da Provença, de Marselha, França.

Formado em Física pela Universidade de Kyoto, em 1971, tem se dedicado desde então aos estudos dessa tecnologia que, como é possível perceber nessa entrevista exclusiva ao Estado, o entusiama.

Estado (E) – O que significa para o Iter o lançamento do edifício-sede, quinta-feira, e qual o próximo setor do projeto a ficar pronto?

Osamu Motojima (OM) – Tem enorme importância. Para o projeto e a comunidade que estuda a fusão nuclear no mundo todo. É o lugar onde concentraremos agora nossos trabalhos de pesquisa, com centenas de físicos, engenheiros, técnicos e pessoal de apoio, representantes das 34 nações envolvidas no Iter. A dimensão do que buscamos é tal que nos próximos meses vamos inaugurar uma extensão do edifício-sede para acomodar outras 350 pessoas.

E – O senhor está satisfeito com o cronograma do projeto?

OM – Como todos aqui, gostaria, claro, que tudo pudesse se desenvolver mais rapidamente. Mas é preciso entender que construir algo tão complexo, gerenciar a contribuição dos sete membros do Iter representa uma tarefa imensamente difícil. Fomos obrigados a mudar algumas coisas nas áreas técnica e gerenciamento para manter o planejamento original. Criamos o Unique Iter Team (Time Único do Iter), o que nos permitirá maior integração entre os participantes. Penso ser a chave para atingirmos nossos objetivos no prazo e orçamento programados.

E – Qual o desafio científico e de engenharia que vocês continuam enfrentando?

OM – Como os componentes do Iter são produzidos pelas nações que fazem parte do projeto para serem depois montadas aqui na França, nosso maior desafio será integrar esses milhares de peças e um único e complexíssimo equipamento operacional.

E – Como conciliar a convivência de cidadãos de culturas tão distintas num espaço confinado por tanto tempo?

OM – Esse aspecto é, a meu ver, uma das riquezas do Iter. Não estamos construindo apenas uma máquina que abrirá o caminho para uma nova era na obtenção de energia sã, estamos inventando uma forma de colaboração cultural que também servirá de modelo para outras iniciativas da humanidade.

E – O senhor teme que pode não funcionar?

OM – Não. O que as pessoas têm de saber é que o Iter não vem do nada. Já é o resultado de mais de meio século de constante e espetacular progresso na pesquisa da fusão nuclear. Poucos se dão conta de que, em termos de performance, a fusão avançou mais que os microprocessadores, por exemplo. O grupo internacional de trabalho da fusão consegue (laboratorialmente) dobrar o potencial de energia a cada 18 meses enquanto o dos microprocessadores o faz a cada dois anos. Você deveria me perguntar se vai funcionar bem, muito bem ou excepcionalmente bem. Pessoalmente apostaria em excepcionalmente bem.

E – Há dificuldades no Iter por causa da crise financeira mundial? Os US$ 15 bilhões (R$ 32 bilhões) de investimento total estimados serão suficientes para completar o projeto?

OM – Não há como ser preciso no orçamento por causa da diversificação do projeto, mas o custo total da construção não deve ultrapassar os U$ 15 bilhões, realmente uma soma grande. Mas lembre-se de o tempo da obra é de dez anos e dividida entre 34 nações cujo Produto Interno Bruto (PIB) representa 80% do PIB mundial. Posso lembrá-lo, ainda, que US$ 15 bilhões foi quanto Londres gastou para promover e organizar a Olimpíada e representam US$ 3 bilhões a menos do que será gasto pela Emirates Airlines para a compra das 50 aeronaves encomendadas.

E – O que faz essas nações investirem elevadas somas no Iter, a fusão será a forma de energia do futuro?

OM – A civilização terá necessariamente de dispor de energia limpa e segura no futuro. O consumo mundial cresceu 50% desde 1973 e crescerá outros 60 % antes de 2030, que está aí, é já amanhã. A fusão não pretende ser a resposta para esse problema, mas pode ser uma importante contribuição. A fusão tem atrativos que outras formas de energia não oferecem. Por exemplo: com uma grama do nosso combustível (o abundante Hidrogênio) obtemos a mesma quantidade de energia de 8 toneladas de óleo. E a fusão é segura, limpa, inesgotável e disponível universalmente. Esta particularidade, em especial, tem enorme importância. Muitas das tensões do mundo, hoje, decorrem da necessidade de se ter acesso a fontes de energia. Se você quiser, podemos dizer que o Iter contribui para a paz mundial.

E – Existe já uma definição de como ficará a questão dos direitos tecnológicos depois de o Iter concluir a pesquisa da fusão?

OM – Esse é outro ponto interessante do projeto. Todos os resultados científicos e avanços alcançados pelo Iter serão compartilhados entre os sete membros participantes. Vão aprender aqui como realizar a fusão para depois instalarem suas próprias plantas industriais a fim de gerar energia.

E – O Iter não é uma unanimidade na comunidade científica. Qual a sua resposta aos críticos do projeto, que prefeririam, por exemplo, ver esse dinheiro investido no desenvolvimento de outras formas de energia, como solar e eólica?

OM – De acordo com o relatório anual do Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas (Unep), em 2011 o total mundial de investimento em energias renováveis foi de US$ 257 bilhões (R$ 540 bilhões), o que é ótimo em razão de a energia solar e eólica terem importante participação no futuro das civilizações. Mas, por favor, compare essa soma com os US$ 15 bilhões que serão investidos no Iter em dez anos de obras. Repito, dez anos. Você entenderá melhor em que contexto nos inserimos.