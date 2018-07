Ótimo início de campeonato de Razia e Nasr na GP2

24/III/12

Livio Oricchio, de Sepang

Luiz Razia e Felipe Nasr começaram com a sapatilha direita a temporada de GP2. Agora há pouco aqui no circuito de Sepang o baiano Razia, de 22 anos, da equipe Arden, venceu a etapa de abertura do campeonato com imensa autoridade. Segundo colocado no grid, largou melhor, uma das suas qualidades, que o pole position, o italiano Davide Valsecchi, no seu quinto ano na GP2, e administrou a liderança até a bandeirada, ao final da 30.ª volta, sob calor de 31 graus e desgastante umidade de 78%.

Felipe, aos 19 anos, estreia na competição, depois de conquistar o Campeonato Britânico de Fórmula 3, no ano passado. E é possível afirmar que realizou grande trabalho. Com apenas 12 voltas para conhecer um traçado seletivo como o da Malásia, ontem de manhã, no treino livre, ficou na definição do grid a quatro décimos de segundo, apenas, de Valsecchi,o companheiro na DAMS, equipe campeã em 2011 com Romain Grosjean, hoje no time da Lotus de Fórmula 1. Mas quatro décimos na GP2 significam várias posições atrás. Felipe largou em nono.

O inglês Jolyon Palmer, sétimo, ficou parado no grid, exigindo nova volta de apresentação. Isso permitiu Felipe ganhar uma posição. Quando começou a corrida, ultrapassou Giedo van der Garde, oitavo no grid, e ao longo da prova deixou para trás também o inglês James Calado, para assumir o sexto lugar, onde recebeu a bandeirada, sem cometer um único erro até agora no fim de semana, o melhor estreante da GP2 ontem.

Depois do pódio, Razia recebeu os cumprimentos do inglês Christian Horner, proprietário da Arden, e diretor da equipe Red Bull de Fórmula 1. “Desde ontem não tive nenhum problema, me senti confortável no carro. Trouxe comigo do ano passado (competiu na GP2 pela escuderia Air Asia) o engenheiro Chris Gorne, o que ajudou encontrar logo um ótimo acerto para o carro”, disse Razia.

Junto de Gorne, estabeleceu um estratégia ousada. “Poupei os pneus nos treinos livres, dei apenas 5 voltas, e troquei no pit stop somente os traseiros. Fui o único a adotar esse recurso. Meu pit stop foi o mais rápido, ganhamos cerca de 4 segundos”, explicou Razia, que pilotou o carro da Lotus, agora Caterham, na sexta-feira de manhã do GP do Brasil de Fórmula 1.

A segurança com que conduziu ontem a prova chamou a atenção, sem ser ameaçado por ninguém em nenhum momento. Venceu com 7 segundos e 817 milésimos de vantagem sobre Valsecchi, e pouco comuns na GP2 27 segundos e 366 milésimos em cima do inglês Max Chilton, da Carlin, terceiro colocado. Com a inversão dos oito primeiros colocados para o grid da segunda corrida, amanhã, Razia começa a prova na oitava colocação. Por enquanto, lidera o campeonato, com 25 pontos diante de 24 de Valsecchi, que somou 18 do segundo lugar mais 4 da pole position e 2 da volta mais rápida.

Felipe Nasr estava exausto depois de deixar o Dallara-Renault V-8 de 600 cavalos de potência e pneus Pirelli, das mesmas dimensões dos da Fórmula 1. “Como cansa, é a minha primeira corrida assim longa, também foi um aprendizado”, disse, enquanto jogava água gelada na cabeça e no macacão.

Ao longo dos 56 minutos e 250 milésimos do GP da Malásia, Felipe teve de se defender do ataque da dupla da Lotus, o mexicano Stevan Gutierrez e o inglês James Calado. “Ecomomizei os pneus para a parte final da corrida, estava tentando entender como tudo funciona ali, na hora”, falou.

“Talvez se tivesse parado uma volta antes para o pit stop desse para ultrapassar mais alguém.” O suíço Fabio Leimer, da Racing Engineering, ficou em quarto, e o monegasco Stefano Coletti, da Coloni, em quinto.

O sexto lugar hoje lhe fará largar em terceiro, amanhã, na segunda etapa da GP2. “Agora tenho já uma noção geral do que é a corrida, tenho muito menos quilômetros na GP2 que a maioria aqui.”Somou 8 pontos da sexta colocação e ocupa o sexto lugar no campeonato.

A segunda prova, amanhã, é mais curta, 45 minutos ou 22 voltas. A largada será às 13h15 de Sepang, 2h15 da próxima madrugada no horário de Brasília.