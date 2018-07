Para Button, Alonso seria o companheiro ideal. (Corajoso!)

30/III/12

Livio Oricchio, de Nice

Amigos, disse quinta-feira que escreveria um post. Mas as sete horas de diferença entre Kuala Lumpur e Nice se manifestaram e quando acabei meu trabalho para o Japão, ontem, estava já me arrastando. E olha que nem era tarde, 22 horas. Mas para meu organismo, cerca de cinco horas a mais, já que nossa adaptação é, em média, de uma hora por dia e havia pousado na França terça-feira.

Estava dando uma sapeada em alguns sites que acesso com regularidade quando encontrei no totalf1.com a reprodução de parte da entrevista de Jenson Button, piloto por quem tenho grande apreço, para o Daily Mail. Esse site vez por outra coloca no ar o resumo de posts que eu escrevo neste espaço que compartilho com vocês.

Na entrevista, Button afirma que gostaria de correr ao lado de Fernando Alonso se Lewis Hamilton não fosse o seu companheiro de equipe. Quais dos pilotos, dos demais 22 no grid, diriam que se dependesse apenas de sua vontade Alonso seria o seu parceiro? Creio que nenhum. O espanhol é veloz, técnico, inteligente e para produzir tudo o que sabe, e é muito, precisa sentir a equipe ao seu redor. Ser a referência do grupo. Nessa condição, está dentre os grandes pilotos da história.

Agora, se tiver de compartilhar a escuderia com outro piloto de elevada competência e ver o time agir da mesma forma com os dois, como foi o caso da McLaren, em 2007, com Hamilton, Alonso perde o controle, como vi acontecer em Indianápolis e Budapeste, naquela temporada.

Mas disputar o Mundial em nível semelhante ao do espanhol é para bem poucos. Eu coloco Button nesse pequeno grupo capaz de lutar ao lado de Alonso e, eventualmente, vencê-lo em algumas ocasiões, embora pense que no final de um campeonato, por exemplo, o espanhol levasse a melhor, por pequena margem.

Redigi o texto a seguir para os jornais do grupo Estado. É um tema interessante. Nesse momento em que Alonso demonstra, mais uma vez, seu talento, como na inesperada vitória no GP da Malásia, manifestar o desejo de ser o companheiro do espanhol é uma ousadia. Mas Button tem cacife.

O texto:

Se fosse feita uma pesquisa entre os pilotos da Fórmula 1 e lhes garantissem o sigilo das respostas, com certeza a grande maioria diria que o piloto com quem não gostaria de compartilhar a equipe é Fernando Alonso. E se o time fosse a McLaren, o eleito seria Lewis Hamilton. Ser companheiro de Alonso em qualquer escuderia ou de Hamilton na McLaren poderia significar, com elevada possibilidade, o fim da carreira. Pois não é que existe um piloto que não apenas aceita o desafio de correr com Alonso como afirma ser essa a sua primeira escolha.

O competente Jenson Button, campeão do mundo em 2009, não só deixou espontaneamente a Mercedes, ex-Brawn GP, para competir ao lado de Hamilton no seu feudo, a McLaren, em 2010, como em entrevista ao diário inglês Daily Mail, publicada ontem e reproduzida pelo site totalf1.com, garante que se não fosse Hamilton, o parceiro que gostaria de ter é Alonso.

“Extremamente talentoso, bicampeão, veloz” o define Button. “Ele é o mais rápido no nosso esporte? Provavelmente não e essa também deveria ser a sua resposta, mas é muito inteligente.”

Faz sentido Button, 32 anos, não temer a exposição ao lado de Alonso. Quando aceitou sair da Brawn GP, depois de ser campeão, para competir na McLaren, com o supertalento de Hamilton, no seu território, afinal cresceu na McLaren, a própria imprensa inglesa escreveu que seria o fim de Button. Passadas duas temporadas, incrivelmente quem está um tanto obscurecido é Hamilton e não Button, contra todas as previsões.

No campeonato de 2011, por exemplo, Button foi vice-campeão, com 270 pontos, diante de 227 de Hamilton, apenas o quinto colocado. Ao projetar o Mundial de2012 aimprensa inglesa teve abordagem bem distinta da dos dois últimos campeonatos, onde Button seria um coadjuvante das ações de Hamilton. Nesta temporada, depois das etapas na Austrália e Malásia, Hamilton está na frente, segundo colocado na classificação, com 30 pontos, enquanto Button, vencedor em Melbourne, 25, terceiro.

Se Button foi capaz de lutar e vencer Hamilton em plena McLaren, por que não enfrentar Alonso, mesmo na Ferrari, que trabalha ao seu redor, como tanta aprecia o espanhol. E nem todos sabem, mas a Ferrari consultou Button no ano passado, antes de ele anunciar a renovação com a McLaren. Desejava saber quais eram seus planos. Em entrevista exclusiva ao Estado, Button confirmou a conversa com os italianos. “Fiquei feliz de ver que meu trabalho é apreciado. Ouvi o que algumas equipes tinham a me oferecer.”

E se a Ferrari falou com Button é porque antes também ouviu Alonso sobre o que pensava da ideia de correr com o inglês. E a resposta do espanhol, para a Ferrari levar adiante a iniciativa, só pode ter sido “de minha parte tudo bem”. Em conversa informal, Alonso já declarou que não teria problemas em compartilhar uma equipe com Button. Não pareceu ser um discurso do tipo boca para fora. Seria a disputa dentre os dois pilotos mais inteligentes, de visão mais aprofundada da competição dentre os 24 no grid. Uma atração à parte na Fórmula 1. Principalmente se Alonso começasse a perder.

Apesar de Button não dizer a extensão do seu compromisso com a McLaren, acredita-se que seja até o fim de 2014, ano em que a Fórmula 1 será bem diferente da de hoje. O regulamento para concepção dos carros, em discussão, vai ser outro, e principalmente os motores, já definidos, V-6 turbo de1,6 litro.

Esse cenário exigirá pilotos capazes de conviver com outra realidade técnica, onde o domínio de temas não relacionados necessariamente a simples condução ganhará importância ainda maior de hoje. Profissionais como Button e Alonso tendem a se dar melhor nessas condições de maior seletividade. E até lá estarão bem mais experientes. Será interessante ver o confronto dessa geração com a que vem vindo aí, igualmente muito capaz.