Pirelli promete melhorar ainda mais o show

25/I/12

Livio Oricchio, de Nice

Há um consenso de que a principal razão por a Fórmula 1 ter melhorado o seu espetáculo, no ano passado, foi a introdução dos pneus Pirelli, concebidos para tornar as corridas menos previsíveis, por sua pequena durabilidade. Nos dias do GP do Japão, em Suzuka, no início de outubro, o inglês Paul Hembery, diretor de esportes da empresa, afirmou ao Estado: “Aprendemos, este ano, como melhorar o show e em 2012 nossa participação será mais decisiva. Ontem, em Abu Dabi, Hembery, o presidente da Pirelli, Marco Tronchetti, e o diretor de desenvolvimento, Maurizio Boiocchi, deram os detalhes do que planejam para tornar a temporada que vai começar dia 18 de março na Austrália, ainda mais interessante.

“Os pneus deste ano serão mais agressivos”, disse Hembery, nos Emirados Árabes Unidos. Ainda na conversa com o Estado, explicou que por conta de ser o primeiro ano da Pirelli na Fórmula 1, depois de 20 ausente, e diante da impossibilidade de testar em todos os circuitos, a escolha dos pneus teve de ser conservadora em várias ocasiões, em outras palavras, adotar pneus mais duros, por segurança. Ontem, falou: “Agora temos as referências de consumo, comportamento, nos será permitido distribuir pneus mais moles, que ofereçam maior aderência”. A Ferrari deve ter gostado da notícia. Era a equipe que mais sofria com os pneus duros. “Os duros corresponderão aos médios de 2011”, disse Hembery.

Os pilotos reclamaram, em 2011, que os pneus italianos de uma volta para a outra acabavam. “É como se houvesse uma chave. Ligada, o pneu deixa de funcionar”, comentou em algumas ocasiões Rubens Barrichello, na época na Williams. Também por causa da experiência adquirida, a Pirelli produzirá pneus de características distintas, atendendo o desejo dos pilotos e seus engenheiros: “A degradação será progressiva”, garantiu Hembery.

Na temporada passada, as equipes deixavam para instalar os pneus duros apenas nas voltas finais, depois do último pit stop, por gerar significativa perda de desempenho. Para os representantes da Pirelli, este ano os duros poderão fazer parte da sua estratégia, não serão usados apenas para cumprir o regulamento de percorrer a pista com pneus de compostos diferentes. Hembery explicou ainda no Japão, ao Estado: “Estimamos de 7 a 8 décimos de segundo por volta a diferença entre os pneus macios e os duros, sendo que estes vão durar bem mais”.

É uma diferença bem menor da verificada em 2011, sempre acima de um segundo, por vezes dois segundos. daí a ampliação das alternativas de estratégia para as equipes, o que, provavelmente, deverá gerar corridas ainda menos previsíveis, favorecendo o espetáculo. A partir do dia 7, em Jerez de la Frontera, na Espanha, tudo isso poderá começar a ser verificado. De 7 a 10 as escuderias realizam o primeiro teste coletivo da pré-temporada.