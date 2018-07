Problema é o desequilíbrio emocional de Vettel

30/V/10

Livio Oricchio, de Istambul

Jornal da Tarde

Não tenho a menor dúvida em afirmar que o acidente entre Sebastian Vettel e Mark Webber, ontem, tem um responsável maior: a visível ansiedade de Vettel com as três últimas pole positions e duas vitórias de Webber, na Espanha e em Mônaco.

Vettel ficou brincando com a tampa da garrafa de água durante a entrevista de sábado, depois da definição do grid, como uma criança, distante da conversa com a imprensa. Claramente perder não só a pole para Webber como o segundo para Hamilton ajudou a lhe desestabilizar emocionalmente, embora depois a equipe tenha descoberto um problema com a barra estabilizadora do seu carro.

Ontem, Webber reduziu os giros do motor a fim de economizar gasolina a pedido do seu engenheiro. Isso permitiu a Vettel pegar seu vácuo e tentar a ultrapassagem na maior reta da pista turca. Eu mesmo fiz a pergunta a Webber sobre o ocorrido. Ouvi sua explicação e vi na sala de imprensa as imagens do ocorrido várias vezes.

Na sua mente, ultrapassar Webber e vencer a corrida provaria que ele é o grande Vettel que todos diziam até o companheiro de Red Bull passar a vencer e desmentir os que acreditavam que ele não estava a altura da eficiência da Red Bull, como eu escrevi. Vettel não perderia aquela chance por nada.

Mas ao deslocar seu Red Bull para a direita, onde estava Webber, repentinamente, o que ele desejava? Que Webber abrisse o caminho? Não abriria. Seu objetivo era dificultar ao máximo a freada de Vettel para se manter em primeiro na curva 12. E Vettel sequer anunciou o que faria. Como disse Webber a mim e aos que o ouviam, a mudança de direção de Vettel foi muito rápida e surpreendente.

Vettel é um imenso talento, potencialmente um campeão do mundo. Mas entrou num ciclo emocional que o está desestabilizando muito. Ontem assistimos ao climax desse desequilíbrio, ao menos até agora.

Faz parte do processo de maturidade dos pilotos, até dos grandes, como ele e Lewis Hamilton, que também já experimentou fase semelhante. Agora, Hamilton a superou. Essa é a próxima prova de Vettel na Fórmula 1.