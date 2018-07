Quanto a Red Bull perde sem o escapamento aerodinâmico?

17/XI/11

Livio Oricchio, de São Paulo

Acabo de chegar ao Brasil.

E não é que entro no blog para ler os comentários e compreendo que a discussão entre alguns dos frequentadores mais assíduos (eu lhes sou grato) prossegue? Não em nível de conceitos lançados no ar, pelos posts ou mesmo por comentários, mas levando a coisa para o plano pessoal.

Por favor, senhores, vale para todos os envolvidos: vamos nos lembrar das razões de buscarmos este espaço. Cresçamos juntos, combinado?

Proponho uma questão:

Vocês viram que a exemplo do que se falava no circuito Yas Marina nos dias do GP de Abu Dabi algumas equipes estão treinando, nos ensaio dos jovens pilotos, com seus carros já adaptados à nova regra do escapamento, com o terminal de escape posicionado sobre a carenagem do conjunto posterior do monoposto? É uma tentativa de acabar com o escapamento aerodinâmico. Ou melhor, reduzir sua aplicação.

Como poderá ser o desempenho da Red Bull em 2012 já que parte da extraordinária eficiência do modelo RB7Renault de Sebastian Vettel e Mark Webber foi concebido para desfrutar ao máxima esse conceito? Quanto vocês imaginam que o time pode perder? O carro de 2012 de Adrian Newey irá driblar legalmente o regulamento e continuar desfrutando dos efeitos benéficos de usar a energia cinética dos gases do escape para aumentar a geração de pressão aerodinâmica? Que eventuais saídas teria o engenheiro?

Outra questão: sem o melhor do escapamento aerodinâmico, McLaren, Ferrari e Mercedes, menos capazes que a Red Bull na área, vão desenvolver um projeto que lhes permitam lutar em condições semelhantes com o modelo RB8-Renault que Newey está coordenando?

Vamos confrontar nossas visões? Vou ler a de vocês e depois exponho a minha. Ok, verdade, assim é mais fácil para mim. Mas que tal invertermos a sistemática desta vez?

Obrigado.

Abraços!