Razia chegou à F-1 não só por ter patrocinadores. Chamou muito a atenção em 2012.

31/I/13

São Paulo

A notícia veio do próprio Luiz Razia, baiano, de 23 anos, que ontem anunciou ter assinado contrato com a equipe Marussia. Segundo explicou, o time deverá emitir hoje comunicado oficializando o negócio. Dessa forma, o Brasil terá no campeonato programado para começar no dia 17 de março, na Austrália, dois representantes. O outro é Felipe Massa, que hoje participa do lançamento do modelo 2013 da Ferrari, em Maranello.

Em Interlagos, nos dias do GP do Brasil, em novembro, Razia disse ao Estado: “Tenho tudo pronto para correr pela Marussia, mas não assinei porque possuo ainda chance na Force India e na Caterham. Vou esperar um pouco”. Nesse intervalo de tempo, a equipe da montadora russa Marussia, com sede na Inglaterra, acabou por se definir pelo inglês Max Chilton. Razia foi vice-campeão da GP2 em 2012, enquanto Chilton, 4.º.

Depois de compreender não ser o preferido da Force India e Caterham, por ser um estreante, Razia voltou-se para a Marussia novamente. E sua contratação só foi possível porque John Booth, chefe da escuderia, precisou dispensar o experiente alemão Timo Glock, piloto que recebia para correr. A Marussia tem problemas de orçamento. Tanto Razia quanto Chilton levam patrocinadores.

“Pela primeira vez teremos um carro desenvolvido no túnel de vento cujo projeto é coordenado por um técnico muito capaz, Pat Simonds (campeão com a Benetton e a Renault)”, disse ao Estado, Booth. “Teremos, ainda, o Kers da Williams. Corríamos sem o kers, o que nos tirava, na média, meio segundo por volta”. Mas, diante do reduzido orçamento e do fim da fraca escuderia espanhola HRT, a Marussia deverá largar nas últimas colocações em muitas provas. E a questão que se coloca é: vale a pena iniciar a carreira na Fórmula 1 num time sem recursos?

“Fernando Alonso, Mark Webber, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, todos vencedores de GP, sendo que Alonso obteve ainda dois títulos, estrearam na F-1 pela Minardi. Portanto, se o piloto tem talento, pode ter certeza de que esse talento aparece para quem entende. É o que importa”, analisou para o Estado, Jackie Stewart, três vezes campeão do mundo, quando Bruno Senna assinou com a HRT, em 2010.

Comentário

Há dois Razias. O de 2009 a 2011 na GP2, veloz mas pouco constante, por isso mesmo 19º, 11º e 12º no campeonato, e o de 2012, quase campeão. Poucos pilotos evoluíram tanto de uma temporada para outra. Manteve a velocidade e ganhou regularidade, além de grande visão global de corrida, a ponto de despertar a atenção das equipes de F-1.