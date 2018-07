Razia e Nasr, muito bem na GP2

25/III/12

Livio Oricchio, de Sepang

Fim de semana além das expectativas para os dois pilotos brasileiros na GP2, a ante-sala da Fórmula 1. Na segunda corrida, ontem no circuito de Sepang, Felipe Nasr conquistou seu primeiro pódio na competição, terceiro lugar, resultado de sua condução eficiente, depois de largar em terceiro. Considerando-se que o GP da Malásia é o de abertura do campeonato e representa a estreia de Felipe na GP2, o resultado é muito bom. Sábado largou em nono e terminou em sexto.

Luiz Razia, da Arden, era o oitavo no grid, ontem, por ter vencido a primeira corrida do GP da Malásia, sábado. Economizou os pneus nos dois primeiros dois terços da prova de 22 voltas e no final obteve inteligente quinto lugar. A combinação dos dois resultados lhe dá a liderança do campeonato, com 31 pontos, diante de 24 do italiano Davide Valsecchi, companheiro de Felipe na DAMS que ontem capotou o seu Dallara-Renault depois de um toque com o sueco Marcus Ericsson. Este foi punido com a perda de dez posições no grid do GP de Bahrein, dia 21, próxima etapa do campeonato.

“Não estou preocupado com ser primeiro na classificação, estou pensando no dia-a-dia. O importante é ficar sempre nos pontos, como hoje”, disse Razia, baiano de 22 anos. “Semana que vem já vou me preparar no simulador para a etapa de Bahrein, pista que adoro e onde já venci na GP2, em2009.”A Arden é de propriedade do inglês Christian Horner, diretor da equipe Red Bull de Fórmula 1.

Felipe largou em terceiro por ter sido sexto sábado. Na GP2 o grid da segunda prova é definido invertendo-se as oito primeiras colocações da primeira corrida. Ao longo dos 45 minutos da competição, manteve-se próximo dos dois primeiros, oitavo e sétimo colocados sábado, o bom piloto inglês James Calado e o mexicano Esteban Gutierrez, a dupla da Lotus. Felipe recebeu a bandeirada a 3 segundos e 440 milésimos de Calado, o vencedor ontem, e a 1 segundo e 436 milésimos de Gutierrez

“Não esperava (o trofeu) tão cedo. Tenho muito o que aprender, mas os pontos foram muito importantes”, disse Felipe. O resultado o ajuda também dentro da DAMS, que até agora o via apenas como um menino de 19 anos, estreante, em oposição as cinco temporadas de Valsecchi, 23 anos, sobre quem concentra seus interesses.

“Sábado, a estreia, estava um pouco nervoso, não larguei bem. Hoje estava mais tranquilo, as coisas foram melhores. As corridas são muito exigentes fisicamente”, comentou Felipe. Acostumado com as disputas rápidas da Fórmula 3, meia hora, no máximo, sentiu a prova de uma hora, sábado, e de 45 minutos, hoje. As acelerações, da mesma forma, são bem mais elevadas num carro de 600 cavalos se comparado com os de 220 cavalos da Fórmula 3.

“Vamos para o Bahrein, outro circuito que não conheço, e de novo será bem difícil porque não treinamos na GP2”, comentou Felipe. Em Sepang, os estrantes, como Felipe, tiveram meia hora, ou 12 voltas, para descobrir os5.543 metrosdo seletivo traçado antes de irem para a classificação. Com o sexto sábado e o terceiro ontem, Felipe soma 18 pontos, quinto colocado no campeonato.

O inicio de Felipe foi promissor. Tudo deu certo para ele no GP da Malásia, enquanto o normal seria de se esperar que enfrentasse ao menos alguma dificuldade maior. Os 18 pontos não significam, necessariamente, que será assim ou melhor daqui para a frente. Se ficar a quase meio segundo do companheiro, com em Sepang, poderá não largar em nono, como foi o caso na Malásia, mas bem mais para trás no grid, o que reduz bastante a possibilidade de um resultado melhor. É preciso pés na terra quanto a Felipe, um piloto seguramente talentoso.

A próxima etapa é o GP de Bahrein, dias 21 e 22, junto da Fórmula 1. Mas há dúvidas se o evento será mesmo realizado por causa da instabilidade política no país árabe. Sexta-feira houve outro confronto violento entre manifestantes e forças do governo nas ruas de Manama.