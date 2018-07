Red Bull favoritíssima. Mas chuva deverá tornar a corrida imprevisível.

26/XI/11

Livio Oricchio, de São Paulo

Bicampeão do mundo aos 24 anos, recorde absoluto, 11 vitórias no campeonato e agora recordista de pole positions numa temporada: 15. O sempre solícito Sebastian Vettel, da Red Bull, não sabe mais o que pode conquistar este ano. Ao estabelecer ontem, em Interlagos, o primeiro tempo no treino classificatório do 40.º GP do Brasil, 19.º e último do calendário, Vettel superou Nigel Mansell que, em 1992, com Williams, obteve 14 poles, em 16 etapas.

“Se você corre pensando em estatísticas as coisas não dão certo. Você tem de fazer o seu trabalho normalmente e depois ver o que aconteceu. Mas, claro, é maravilhoso saber que lidero esse ranking”, disse o alemão.

E hoje pode aumentar ainda mais o seu número de vitórias, embora a previsão meteorológica seja de chuva para o horário da corrida e, uma vez confirmada, o favoritismo da Red Bull diminui. No asfalto seco, ontem, a Red Bull demonstrou ter vantagem acima da esperada. Vettel registrou a marca de 1min11s918. Mark Webber, o outro piloto da Red Bull, ficou a apenas 181 milésimos de Vettel, mas o terceiro colocado, Jenson Button, da McLaren, 1min12s283, ou 365 milésimos mais lento do alemão.

“Prefiro, claro, que não chova. Estamos rápidos no seco. Se chover, contudo, não será um problema maior”, disse Vettel. Webber estava frustrado por não largar em primeiro. “Foi por pouco. Terminar o campeonato com uma vitória, possível para mim aqui, seria muito bom. No seco nosso carros mostrou-se veloz e consistente, seria melhor para nós.” Depois do bom desempenho de Lewis Hamilton, da McLaren, ontem, imaginava-se que o inglês ou seu parceiro, Button, pudessem ameaçar a conquista.

“Não daria para tirar mais do meu carro, foi o máximo”, explicou Button. Mas tanto Button quanto Hamilton, quarto no grid, não desistiram de vencer, apesar da inesperada grande vantagem da Red Bull. “Temos ótima velocidade nas retas, o que não é o caso de Sebastian e Mark, dispomos do kers, nessa pista é possível ultrapassar”, falou Button. Dá a entender que se assumir a liderança na largada, aposta que Vette e Webber não o ultrapassem.

A Red Bull é muito veloz nas curvas e relativamente lenta nas retas. Na linha de chegada, por exemplo, Vettel é o antepenúltimo, com 299,1 km/h. Button passou a 307,2 km/h, o 13.º. E o inglês não escondeu que optou por alguns ajustes na McLaren que podem favorecê-lo hoje ao longo das 71 voltas no traçado de 4.309 metros caso venha mesmo a chover.

“A Ferrari está onde esperava que estivesse”, disse Fernando Alonso, quinto colocado. “Com chuva podemos pensar em avançar na classificação. E parece que será uma daquelas provas típicas de Interlagos, onde ninguém sabe o que vai acontecer. No seco, não vejo como andar na frente de Red Bull e McLaren.” O espanhol torce para não ser ultrapassado por Nico Rosberg, da Mercedes, na largada. Os carros com motor Mercedes têm as melhores velocidades em Interlagos.

Os brasileiros

Bruno Senna, da Renault, e Rubens Barrichello, Williams, não poderiam estar mais felizes, ontem, depois da classificação. “Foi muito além da conta”, definiu Bruno, nono colocado. Seu companheiro, Vitaly Petrov, não foi além da 15.ª colocação. E Rubinho comentou: “Não vejo por onde nosso carro poderia ser um milésimo mais rápido hoje”. Rubinho registrou o 12.º tempo. Para se ter referência do seu trabalho, Pastor Maldonado, parceiro de Williams, vai largar apenas em 18.º.

Já Felipe Massa, da Ferrari, lamentou ter de gastar um segundo jogo de pneus macios na segunda parte da classificação, o Q2. “Sobrou apenas um jogo para o Q3, o que me prejudicou. Daria para largar uma ou duas posições à frente”, explicou. Massa obteve o sétimo tempo. “A chuva vai tornar a corrida completamente diferente. Temos chance de subir ao pódio.” Seria o primeiro de Massa este ano. A Pirelli distribuiu pneus macios e médios no GP do Brasil.

Como Bruno também torce por chuva e Rubinho é um eterno amante do asfalto molhado, os três brasileiros no grid esperam que caia muita água em Interlagos, hoje, para suas chances de melhores resultados crescerem. “Tá vendo aquele kartódromo lá do outro lado da reta? Foi lá que cresci. E corri muito na chuva”, diz Rubinho. O Kartódromo de Interlagos localiza-se ao lado da grande reta. Bruno nunca competiu lá, pois não se formou no kart, mas Rubinho e Massa começaram suas carreiras no kartódromo.