Resultado do GP da Índia causou pouco impacto na definição do campeão

28/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Com todo o brilhantismo de Sebastian Vettel, legítimo vencedor do GP da Índia, com foi das provas na Coreia, no Japão e em Cingapura, todas em sequência, é verdade o que o impressionante Fernando Alonso, da Ferrari, disse depois de terminar a corrida no circuito de Buddh em segundo: “Sebastian venceu a quarta seguida porém acho difícil que vença sete etapas uma atrás da outra. Teremos nosso momento também”.

Em termos de manutenção do interesse do público pela luta do título, o resultado do GP da Índia não causou nenhum grande impacto. O cada vez melhor Vettel alerta para o excesso de otimismo depois de abrir 13 pontos de vantagem para Alonso (antes a diferença era de 6 pontos), sendo que há 75 em jogo nas três provas que restam: GP de Abu Dabi, domingo, EUA, dia 18, e Brasil, 25. “Demos outro passo adiante, mas as coisas podem mudar rapidamente.”

Vettel sabe que o circuito Yas Marina, no próximo fim de semana, pode não ser tão favorável ao carro da Red Bull como o da Índia, em razão da ausência de seções com curvas rápidas. Não é tudo: a Ferrari demonstrou ontem ter evoluído bastante no quesito velocidade nas retas, muito importante nos Emirados Árabes Unidos. A pista de Austin, no Texas, por representar uma novidade para todos, impossibilita projeções e a Ferrari tem histórico favorável em Interlagos.

Esse quadro faz com que Vettel e a equipe saibam talvez não ser possível desfrutar tanto da vantagem técnica do seu carro pelo menos nas corridas de Abu Dabi e São Paulo, daí a prudência ao falar da sequência do campeonato. Senhores, repare que utilizo sempre o “pode” e não “vai acontecer isso e aquilo” por o raciocínio fazer sentido. Não tenho bola de cristal e muito mesmo a capacidade de antever o futuro.

O piloto alemão reconhece também o supertalento de Alonso que sábado, depois da classificação, descreveu o que precisaria na corrida para quem sabe até vencer e não ficou muito longe da sua projeção, apesar de a princípio sugerir ser fantasiosa. Do que falou só não conseguiu fazer com que Vettel enfrentasse algum problema.

Do restante cumpriu surpreendentemente tudo: ultrapassar os dois pilotos da McLaren, Lewis Hamilton e Jenson Button, e pressionar Mark Webber e Sebastian Vettel na esperança de que cometessem um erro, seus equipamentos falhassem ou mesmo o pit stop da escuderia não fosse perfeito. Só faltou ganhar a posição de Vettel. Mas aí também, com a velocidade do modelo RB8 da Red Bull e a competência do alemão para buscar os limites do monoposto seria desejar demais mesmo.

“Não tínhamos velocidade para lutar com eles (Red Bul), então perdemos o mínimo de pontos possível ao me classificar em segundo. Como disse, melhores corridas virão”, afirmou Alonso. Em outras palavras, Vettel ainda não é campeão e é um erro descartar a possibilidade de Alonso conquistar o título.

Se o alemão vencer, no final, a Fórmula 1 vai ter o que celebrar. Sebastian Vettel será um tricampeão com todos os méritos. Mas se Alonso aproveitar-se, como tem feito com grande capacidade, dessas incertezas da fase derradeira da competição e da mesma forma chegar ao seu terceiro Mundial, não é exagero dizer que sua façanha terá sido ainda maior. A nota média do modelo F2012 da Ferrari é menor da que podemos atribuir ao RB8-Renault da Red Bull.

O bom desse contexto é que seja com Vettel ou Alonso o título ficará com os dois melhores pilotos do ano.