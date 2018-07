Reunião da Fota é mais importante que o GP de Abu Dabi

08/XI/11

Livio Oricchio, de Nice

Amanhã, quinta-feira, os representates nas 11 equipes que formam a Formula One Teams Association (Fota), das 12 existentes – a Hispania não faz parte-, vão se reunir no circuito Yas Marina, em Abu Dabi, onde no fim de semana será disputada a 18.ª e penúltima etapa do calendário. O encontro discutirá o Resource Restriction Agreement (RRA), acordo estabelecido entre os times para limitar os investimentos. Há acusações de que algumas escuderias interpretam o acordo de maneira particular e, por gastarem mais, têm importante vantagem na competição.

O mais curioso é que a Fota foi criada em julho de 2008 para enfrentar a imposição do então presidente da FIA, Max Mosley, que decretou 50 milhões de libras por ano como teto orçamentário, bem como defender em grupo importantes modificações no chamado Acordo da Concórdia, conjunto de normas que rege as relações das equipes com a Formula One Management (FOM), dirigida por Bernie Ecclestone. Na etapa da Índia, Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, afirmou que o futuro da Fota estava em jogo caso os times não possam confiar nos outros quanto ao que o RRA permite fazer e o que proíbe.

O primeiro ponto amanhã em Abu Dabi, portanto, é procurar deixar claro o quanto as escuderias podem investir em cada área das muitas de atuação na Fórmula 1. Tarefa não fácil diante da complexidade do tema, já que o texto deve abordar as áreas de projeto, construção do carro, desenvolvimento, número de profissionais na fábrica, nos deslocamentos para as provas. Mais: investimentos em promoções, ações de marketing etc. “Já conseguimos uma redução de 40% no orçamento com o RRA, o que é bastante relevante”, disse Domenicali ao Estado, em Montreal.

Os dirigentes das demais equipes, como Ross Brawn, da Mercedes, o mais indignado com eventuais descumprimentos do RRA, consideram “essencial” a união da Fota e “todos devem fazer de tudo para sua manutenção”, lembrando a significativa redução de custos proporcionada. Em Suzuka, ao Estado, afirmou: “A Fota não se desfez depois de nós (Brawn GP) termos conquistado o título, embora houvesse interesse nisso (referia-se a Bernie Ecclestone e Max Mosley) e todos viram o quanto avançamos em termos de conter despesas de forma realista”. Ao autorizar a Brawn GP competir com o duplo difusor, contrário às regras, Mosley tentou criar uma cisão na Fota. Como lembrou Brawn, não conseguiu.

A sobrevivência da Fota é mais que providencial, caso o desfecho da história seja um acordo, amanhã. O contrato dos times com a FOM termina no fim do ano que vem. E a Fota já impôs uma série de condições a Ecclestone para renovar o compromisso, como aumentar a porcentagem de participação no arrecadado pela FOM, hoje de 50%, e revisão de muito o que se faz hoje na Fórmula 1. “Paramos no tempo quanto à promoção do nosso espetáculo”, afirma Martin Whitmarsh, presidente da Fota.

Sem a Fota, Ecclestone vai negociar escuderia a escuderia a extensão do Acordo da Concórdia, como sempre fez e com isso as possibilidades de mudanças radicais na Fórmula 1 praticamente deixam de existir.

Há um consenso na Fórmula 1 de que a melhor solução para o caso seria a preservação da Fota, por se encontrar uma forma de todos respeitarem a risca o RRA, o que garantiria as reformas necessárias na competição, mas com a manutenção da liderança forte de Ecclestone. Sem Fota não há mudanças. E sem Ecclestone, todos perdem.