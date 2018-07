Exclusivo! Rubinho admite: "Por que não a Indy?"

28/I/12

Livio Oricchio, de Nice

Amigos, entrevistei ontem Rubens Barrichello, por telefone. Ele nos Estados Unidos e eu aqui, na França. A entrevista está na edição deste domingo do Estadão e Jornal da Tarde, além do portal. Reproduzo, no blog, o texto original. A conversa foi reveladora. Boa leitura. A eventual falta de espaço entre as palavras é um problema do programa e não erro meu na digitação.

As 19 temporadas e 325 GPs de experiência na Fórmula 1, recorde absoluto de longevidade, o peso da idade, próximo de completar 40 anos, dois vice-campeonatos mundiais, em 2002 e 2004, uma condição de vida confortável e nenhuma sequela de acidentes não arrefecem o interesse de Rubens Barrichello pelo automobilismo. “Questão de paixão”, diz. As portas da Fórmula 1 parecem ter mesmo se fechado para esse paulistano controverso: os fãs da competição o amam ou não perdem a chance de uma gozação.

O baque da notícia de ser preterido pela equipe Williams – optou por Bruno Senna -, ao contrário de afetar Rubinho o lançou numa cruzada ainda mais intensa para se manter ativo como piloto numa categoria de importância mundial. Amanhã (segunda-feira) e terça-feira realizará testes com o Dallara-Chevrolet modelo 2012 da equipe KV, “do meu irmão Tony Kanaan”, no circuito de Sebring, Flórida, nos Estados Unidos.

Oficialmente, definiu a experiência como “um teste para atender o pedido de Tony”. Mas quem o conhece sabe que a história não é bem assim. Nessa entrevista exclusiva ao Estado, Rubinho afirma que a Fórmula Indy pode mesmo ser o seu destino profissional, apesar da resistência da esposa, Silvana. “Meus filhos estão louquinhos para que eu me mantenha como piloto”, comenta. Mais: não guarda mágoas da Fórmula 1 e dá detalhes surpreendentes das negociações com a Williams.

Estado (E) – Por que você vai testar o carro da KV na Fórmula Indy? Considera a categoria como uma opção para você?

Rubens Barrichello (RB) – Sempre desejei testar um carro da Indy, amo velocidade, é natural querer conhecê-lo. Passei o fim de ano com o Tony (Tony Kanaan é piloto da equipe e ficou em quinto no campeonato do ano passado) e ele me disse para andar no seu carro. Não foi a primeira vez que me convidou, pedir minha opinião sobre acerto. Agora, como não tenho contrato com ninguém, não há nada que me impeça de testá-lo. Estou indo para esse teste com a mente bem aberta. Se sair do carro com aquela paixão que sempre tenho quando piloto, por que não? Amo as corridas. Posso adiantar que estou ansioso. Usarei o novo modelo da Dallara, equipado com o novo motor Chevrolet turbo, me deram o que há de melhor. Até os donos da KV confirmaram que estarãoem Sebring. Edono de equipe normalmente não vai a teste.

E – Mas você adiantou para o Estado, em novembro, que sua esposa, Silvana, lhe pediu para não competir nas pistas ovais, cenário de algumas provas da Fórmula Indy.

RB – É verdade. É uma importante questão a ser resolvida. Mas antes de pensar nisso eu preciso, primeiro, conhecer o carro, o que é a Indy. Dentro de mim não está claro o que farei. Existe sempre a possibilidade de disputar a temporada, mas não as etapas nos ovais (o campeonato este ano terá apenas, a princípio, quatro provas em traçados ovais, Indianápolis, Texas, Iowa e Fontana). O teste, agora, é num traçado misto, o mesmo em que o Ayrton Senna, em dezembro de 1992, usou para conhecer o carro da Penske, onde corria o Emerson Fittipaldi. Eu estava negociando com a Jordan para estrear na Fórmula 1 e torcia para o Ayrton correr na Fórmula 1 e não na Indy para eu competir do seu lado. Era o meu ídolo, o maior piloto que vi na Fórmula 1.

E – Seus filhos apoiariam uma eventual decisão de competir na Fórmula Indy?

RB – Eles estão pulando de alegria diante da possibilidade de verem o pai continuar correndo. Se dependesse apenas deles eu já estaria lá. A notícia de que não fiquei na Williams, eles sabem, representa apenas uma transição para outra atividade no automobilismo e não o fim de minha carreira. O meu prazer em pilotar ainda é imenso e farei de tudo para estar nas pistas, para felicidade do Eduardo e do Fernando também.

E – Você já comentou que aí na Flórida costuma andar de kart com seus dois meninos. Talvez com um pouco mais de tempo, agora, pensa em apoiá-los a, quem sabe, seguir a profissão de piloto?

RB – A questão é oportuna. Outro dia desses eles me pediram para disputar uma corrida num evento destinado a meninos de6 a9 anos. Foi impressionante. Durmo bem antes de qualquer desafio, mas na noite anterior à prova deles quase não dormi, estava muito agitado. Para ser bem sincero, fiquei com medo. Aqui nos Estados Unidos você não pode entrar na pista, ver de perto o filho. Pedi autorização especial, me deram o jaleco e lá fui eu. Ao vê-los se divertir daquela maneira, disputando posição, ultrapassando, se defendendo, comecei a chorar. Senti o que meu pai deve ter sentido quando me viu iniciar no kart. Ver os Barrichellinho correr me deixou preocupado, como pai, mas feliz por vê-los fazer o que tanto amo. Não sei se é isso, de fato, que eles querem. Se for, claro, terão a minha ajuda e apoio. Podem me questionar como piloto, mas não como pai. O mais legal é que isso ainda é o que tanto desejo para mim.

E – A Fórmula 1 já faz parte do seu passado?

RB – Não. Hoje não tem vaga maisem aberto. Masse surgir uma oportunidade, o sonho de disputar minha 20.ª temporada na Fórmula 1 continua vivíssimo. Nunca se sabe. Às vezes as coisas, pelos mais distintos motivos, mudam e você, com sua velocidade e experiência, pode vir a ser chamado. O Kimi Raikkonen e o Michael Schumacher voltaram, por qual razão eu não poderia também? Não é algo descartado sob nenhuma hipótese. O motivo de não ficar na Williams não foi técnico.

E – Como a Williams te comunicou que você perdeu a concorrência para o Bruno Senna?

RB – Frank Williams, pessoalmente, me ligou. Começou dizendo que não tinha uma boa notícia e me explicou que eles decidiram assinar com outro piloto. Como profissional que é, não disse quem era. Pouco tempo depois, no mesmo dia, anunciaram a contratação do Bruno. Eu também levaria uma cota de patrocínio para a equipe. Havia fechado com a BMC – Brasil Máquinas, o que me deu elevadas esperanças de permanecer no time, também pelas facilidades de meu contrato, condicionando salário aos resultados conquistados. Desejava correr, basicamente. Mas é público que a Williams tem hoje dificuldades com o orçamento, perdeu alguns dos seus principais patrocinadores, e se viu obrigada a optar por um contrato que pudesse colaborar mais com as suas necessidades. É compreensível. A decisão foi única e exclusivamente financeira, não há dúvida, sem demérito para ninguém, por favor. Vamos ver como ficará, agora, o desenvolvimento do carro, com essas dificuldades. O Bruno Senna e o Pastor Maldonado (a dupla de pilotos) terão de se desdobrar para ajudá-los, o problema é que não são experientes. Será um desafio para todos. (Nos bastidores da Fórmula 1, na Inglaterra, comenta-se que Rubinho garantia 3 milhões de libras (cerca de R$ 8 milhões) para a Williams, mas diante dos prováveis 8 milhões de libras (R$ 21 milhões) de Bruno e sua aprovação no vestibular a que foi submetido pela equipe, o sobrinho de Ayrton Senna ficou com a vaga.) Ah, o Adan Parr ainda não me ligou (Parr é sócio de Frank Williams, diretor geral da escuderia, bastante contestado, e razão principal de outro sócio da organização, Patrick Head, se afastar do grupo de Fórmula 1).

E – O Bruno Senna te ligou depois do anúncio?

RB – Ligou. Ele estava meio sem graça, supercarinhoso. Eu lhe pedi para parar com aquilo, somos amigos. Falei que minha disputa não era com ele, mas com a Williams. O bom dessa história é que eram dois pilotos brasileiros, o que, de qualquer forma, garantiria um piloto brasileiro a mais no grid. Éramos e continuamos amigos. Não muda nada. Torço, agora, pelo Bruno. Tem a seu favor o fato que pegará um carro melhor que o meu do ano passado. Se tiver disponibilidade financeira a Williams pode crescer. Vai depender muito também, como disse, do trabalho de seus pilotos para ditar os rumos do desenvolvimento. Conversei com os engenheiros e eles me sinaliram existir avanços importantes nos ensaios do novo modelo.

E – Você ficou abalado com o fato de deixar a Fórmula 1?

RB – Lutei muito para permanecer na Fórmula 1, deixei até em algumas ocasiões o meu orgulho de lado. Mas uma vez que, ao menos agora, não deu, não me sinto por nada atingido. Não era para ser. Como já disse, miro outras possibilidades profissionais, que atendam meu amor pela velocidade. Sinto, sim, orgulho de ter disputado 19 temporadas. Nesses anos todos vi muitos e muitos pilotos entrarem e saírem. Eu fiquei. Fiquei 19 anos porque o meio me quis. E me pagou por isso. Fuià sede da Williams dia 23 de dezembro e desde o início de janeiro me encontro na Flórida, de férias com a família. Estou super em paz.

E – Você se tornou um profissional bem-sucedido. Agora, quais são os seus planos? Vai tornar-se um empresário, investir um pouco do que ganhou em negócios ou será conservador com seu dinheiro?

RB – Eu sou superconservador. Aprendi com o meu pai, que sempre me diz: “Não se meta naquilo que não conhece”.

E – Parte da torcida e da imprensa não poupou você de, por vezes, pesadas críticas e muitas gozações. Guarda mágoa?

RB – Nenhuma. Nem da Fórmula 1 nem da mídia ou da torcida. Apenas gostaria de fazer algo para cobrar um pouco mais de responsabilidade de setores da mídia, em especial a internet. Alguns pseudo-profissionais fazem o que bem entendem, sem responsabilidade, levianamente, sem se dar conta da extensão do que fazem, ou, pior, conscientemente. Isso ocorre mais aqui, no Brasil. Está errado. É preciso que esse tipo de cidadão seja punido, pelo crime que cometeu, há regras, até para outros pilotos não serem tratados da mesma forma. Se eu puder colaborar para coibir essas irresponsabilidades estarei disponível.