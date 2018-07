"Segundos pilotos" estimulados para o GP do Brasil

18/XI/11

Livio Oricchio, de São Paulo

Terminar bem a temporada para iniciar bem a seguinte. Muitos pilotos pensam dessa forma, não só na Fórmula 1. Por esse motivo, alguns desses profissionais se apresentam para o GP do Brasil, última etapa do campeonato, dia 27, estimulados para ao menos vencer a disputa com o companheiro de equipe, já que durante o ano aconteceram mais derrotas que vitórias.

Esse é o caso de Felipe Massa, na Ferrari, Lewis Hamilton, McLaren, Michael Schumacher, Mercedes, Sebastien Buemi, Toro Rosso, Sergio Perez, Sauber, e Jarno Trulli, Lotus. “Você não é julgado por uma corrida e sim pelo desempenho no ano, mas é sempre bom concluir a temporada em alta, se possível no pódio”, disse Massa, em Abu Dabi. O mexicano Perez lembra que a questão é interna, pessoal. “Para o seu time não muda muito se você se classificar na frente do parceiro, mas a você mesmo é importante.”

Para os pilotos que perderam por grande margem a concorrência com o companheiro largar na frente no grid, na prova de encerramento, e depois receber a bandeirada mais bem colocado tem efeito psicológico relevante. “Na Fórmula 1 esse aspecto tem enorme peso no que os pilotos podem produzir”, comentou em Abu Dabi, Jackie Stewart, três vezes campeão do mundo. “Não passei por isso na minha carreira, mas posso garantir que tem o efeito de você provar a si próprio que é capaz de superar seu companheiro, com o mesmo carro.”

É até possível que esses profissionais que vêm a Interlagos e produziram bem menos que os parceiros não assumam o que diz Stewart. Dentro de si, no entanto, parece existir mesmo essa competição. “É só o começo. Espero que seja realmente a largada de uma nova fase”, afirmou Lewis Hamilton, da McLaren, depois da vitória no GP de Abu Dabi, domingo. E completou: “Vencer em Interlagos, uma das pistas que mais gosto, me permitiria esquecer 2011, o pior ano da minha carreira”.

Stewart comenta a esse respeito: “Se Lewis continuar nesse ritmo, no Brasil, é lógico que levará consigo esse estado de espírito para 2012, só lhe fará bem”. O escocês lembra a situação anterior à vitória no circuito Yas Marina. Se Hamilton cometesse outro equívoco e em Interlagos mais um, a temporada de 2012 tenderia a começar mais difícil para ele. “Especialmente com um regulamento que não permite treinos”, diz Stewart.

GP dos EUA. As obras do autódromo de Austin, no Texas, mal iniciaram e já foram paralisadas. A cidade deveria fazer parte do calendário de 2012, a 19.ª etapa, dia 18 de novembro, uma antes do GP do Brasil, último, dia 25. A razão é simples de ser entendida: a prefeitura de Austin e o estado do Texas concordaram em construir o circuito.Tavo Hellmund, promotor do GP, teria de levantar o dinheiro para pagar a taxa da Formula One Management (FOM), dirigida por Bernie Ecclestone, estimada no caso de Austin, por conta do interesse de a Fórmula 1 voltar aos Estados Unidos, em cerca de US$ 15 milhões, mais o valor para organizar o evento, algo como US$ 10 milhões.

Hellmund saiu à caça de patrocinadores e acreditou que o governo municipal e estadual investiriam também na promoção e organização do GP. “Os dois lados não conversaram entre si”, afirmou Ecclestone. A maior probabilidade não é de a corrida ser adiada para 2013, como desejam os responsáveis pelo autódromo, mas não sair mesmo do papel. O circuito seria concluído para provas das competições norte-americanas e não da Fórmula 1. Numa economia em crise como a dos Estados Unidos hoje, é irrealista imaginar que empresários invistam tanto dinheiro na Fórmula 1 sem que poucos no país saibam o que é a competição.

GP dos EUA de verdade, portanto, será o de New Jersey, esse sim com lastro estatal garantido e preços mais módicos, pois Ecclestone sempre sonhou com uma corrida de Fórmula 1 no cenário de Nova York.