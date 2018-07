Seis pilotos devem lutar pela vitória em Interlagos

31/X/10

Se eu tivesse bola de cristal, teria já realizado o sonho de muita gente, inclusive os meus. Mas mesmo sem esse poder, felizmente, de antecipar o que irá ocorrer no futuro, é possível projetarmos a corrida de Interlagos, domingo, partindo do padrão médio de comportamento dos melhores carros, este ano, e das características dos 4.309 metros do circuito, o que o autódromo mais selecionou nas últimas temporadas.

Não faz sentido não repassar à Red Bull possibilidades de lutar pela vitória. O modelo RB6-Renault de Mark Webber e Sebastian Vettel venceu em Mônaco, Silverstone, Barcelona, Hungria, Malásia, Valência e Suzuka, todo tipo de cenário na Fórmula 1, dos traçados lentos aos rápidos, passando pelos de média velocidade.

Apenas me chama a atenção os dois longos trechos de aceleração plena de Interlagos, da saída do S do Senna à freada da Reta Oposta, e da saída da Junção à freada do S do Senna. São cerca de dois terços do circuito e, já vimos, como no Canadá e em Monza, essa não é a especialidade da Red Bull. Mas Interlagos tem um trecho bastante guiável, da Descida do Lago à freada da Junção, onde o projeto de Adrian Newey para a Red Bull pode fazer a diferença. O histórico da prova colabora com o engenheiro: Webber ganhou no ano passado.

Em resumo, vejo Webber e Vettel com chances de brigar lá na frente em Interlagos, mas sem o favoritismo de outras pistas do calendário, como foi o caso de Suzuka e Hungaroring. Terão adversários fortes, com certeza.

Quatro vitórias, um segundo e um terceiro lugar nas últimas sete etapas. Números que fazem de Fernando Alonso, da Ferrari, além de líder do Mundial, candidato também a lutar pelo primeiro lugar no GP do Brasil. E a Ferrari venceu em Interlagos, num passado mais recente, em 2006, 2007 e 2008.

Mais: deverá ter dois pilotos em condições de vencer. Se existe um circuito onde Felipe Massa pode não só reduzir a diferença como apresentar desempenho semelhante e até, dependendo do ordenamento dos carros na corrida, vencer Alonso é o de Interlagos. Massa acelera como poucos na sua casa, como gosta de dizer. Foi primeiro em 2006 e 2008 e em 2007 deixou Kimi Raikkonen, o parceiro de Ferrari, ganhar para conquistar o título. Alonso deverá ter um companheiro capaz de tirar importantes pontos de Webber, Vettel, Lewis Hamilton e Jenson Button, a dupla da McLaren, no confronto para ficar com o título.

Por fim, a McLaren. Como foi dito, Interlagos apresenta dois longos trechos de aceleração plena e essa é a especialidade da McLaren, como atesta a vitória de Hamilton e o segundo lugar de Button em Montreal. Por ter o mais eficiente sistema de duto de ar, que lhe confere maior velocidade final nas retas, Hamilton e Button podem usar maior carga aerodinâmica para tornar o carro mais veloz e equilibrado na seção interna da pista, a que se estende da Descida do Lago até a freada da Junção, e serem da mesma forma rápidos. Há lógica em acreditarmos num desempenho da McLaren em Interlagos superior ao das últimas provas.

Diante desse quadro baseado nos ensinamentos da temporada, fica claro que as chances de Alonso definir a conquista do título no GP do Brasil não são elevadas embora, claro, pode acontecer. O mais provável é que conheceremos o vencedor do belo campeonato de 2010 apenas no GP de Abu Dabi, uma semana mais tarde, para onde embarco na terça-feira seguinte à corrida de São Paulo, independentemente do resultado do GP do Brasil.

Até agora, na melhor das hipóteses vimos, este ano, cinco pilotos com chances de lutar pela vitória num GP. Como agora Massa também deverá estar na parada – é o que a história da corrida nos sugere – serão seis pilotos. Coloco uma ficha também num dos meus pilotos favoritos, o polonês Robert Kubica, da Renault. Anda como bem poucos em Interlagos. Lembra do seu brilhante segundo lugar, no ano passado? Será surpreendente se, em condições normais, não assistirmos a um evento carregado de emoção, como aliás vem ocorrendo há bom tempo no GP do Brasil.