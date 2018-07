Seis pilotos sob pressão (maior) em Valência

19/VI/12

Livio Oricchio, de Nice

Amigos, deem uma olhada nesses números, depois de sete etapas disputadas. A partir deles redigi o texto a seguir.

Placar pela melhor colocação no grid

McLaren

Hamilton 6 x 1 Button

Ferrari

Alonso 7 x 0 Massa

Mercedes

Rosberg 5 x 2 Schumacher

Lotus

Grosjean 6 x 1 Raikkonen

Williams

Maldonado 4 x 3 Bruno

Force India

Di Resta 5 x 2 Hulkenberg

Classificação comparada no Mundial

McLaren

1.º Hamilton, 88 pontos

8.º Button, 45

Ferrari

2.º Alonso, 86

14.º Massa, 11

Mercedes

5.º Rosberg, 67

18.º Schumacher, 2

Williams

10.º Maldonado, 29

13.º Bruno, 15

Force India

12.º Di Resta, 21

15.º Hulkenberg, 7

O texto:

Enquanto Lewis Hamilton, da McLaren, com 88 pontos, Fernando Alonso, Ferrari, 86, Sebastian Vettel, Red Bull, 85, e Mark Webber, também da Red Bull, 79, vão lutar, domingo, ponto a ponto, pela liderança do campeonato, no GP da Europa, em Valência, pelo menos seis pilotos tentarão reverter a fase de resultados abaixo do que eles e suas equipes esperavam nas últimas etapas: Jenson Button, McLaren, Kimi Raikkonen, Lotus, Michael Schumacher, Mercedes, todos campeões do mundo, e Felipe Massa, Ferrari, Bruno Senna, Williams, e Nico Hulkenberg, Force India. E o futuro de alguns deles na Fórmula 1 depende do que fizerem nas próximas corridas.

As possibilidades maiores de conquistar a vitória domingo na oitava prova do calendário sugerem estar com os quatro primeiros colocados no Mundial, cuja ordem pode mudar radicalmente tal a intensidade da disputa. Mas o estoque de vencedores este ano na Fórmula 1 pode não ter chegado ao fim, ainda. Potencialmente não acabou. Sete pilotos diferentes ganharam as sete primeiras etapas do campeonato.A Lotus não faz parte dessa lista, já demonstrou, porém, velocidade e resistência para vencer com Raikkonen e Romain Grosjean. E por pior que seja o momento de Schumacher e Massa não é possível nunca descartá-los como candidatos. O alemão já ganhou impressionantes 91 Gps e Massa, 11, dentre eles o de Valência, em 2008.

Curiosamente, parte importante das atenções em Valência vai estar sobre os dois mais Raikkonen, Button, Bruno e Hulkenberg. Seus companheiros de equipe têm realizado trabalho bem melhor, no geral, este ano. Nesse instante em que os chefes das escuderias começam a pensar com maior seriedade sobre a sua formação de pilotos para 2013, será fundamental para os que dependem de resultados reverter a situação, casos de Massa, Bruno e Hulkenberg. Têm no máximo até o GP da Itália, o último da séria europeia, dia 9 de setembro, para convencer seus times a renovar seus contratos.

Schumacher fala em “azar”, afinal abandonou cinco das sete corridas do ano, por quebra do equipamento, falha da Mercedes nos pit stops ou por se envolver em acidentes. O fato é que somou até agora apenas 2 pontos diante de 67 do parceiro, Nico Rosberg. Massa não teve dificuldades técnicas com o carro, mas começou a se sentir à vontade para expor sua velocidade apenas em Mônaco, há duas etapas. “Eu sou o mesmo, o que mudou foi o comportamento da minha Ferrari”, diz. Em Montreal, como ele mesmo afirmou, tinha condições de lutar pelo pódio, não fosse o erro primário ainda na quinta volta. O que mais aparece em relação ao seu desempenho é que tem somente 11 pontos enquanto Alonso, 86.

Dois pontos nas últimas quatro provas. Essa é a realidade de Button. Hamilton, com a mesma McLaren, nas mesmas quatro etapas, somou 45. “O pior é que desconheço as razões de ter ficado tão para trás”, comentou Button, no Canadá. Os pneus Pirelli deste ano, concebidos para responder com o máximo de aderência numa estreita faixa de temperatura, ao redor dos 85 graus Celsius, parece ter criado problemas maiores para Button. Seu futuro não está em risco, mas a hora para reagir é agora para continuar com o moral alto na McLaren.

Os integrantes da Lotus dão sinais de estarem ficando cheios das reclamações de Raikkonen quanto ao sistema de direção do carro. Com o esperado calor e as características dos 5.149 metros do Circuito da Comunidade Valenciana espera-se que a Lotus ande bem no GP da Europa. É um boa oportunidade para Raikkonen reinserir-se dentre os que lutam pelos primeiros lugares. Por fim, Bruno e Hulkenberg também precisam ficar à frente de seus companheiros em Valência. É assim que as coisas funcionam na Fórmula 1. Pilotos sem sucesso, ainda, têm de estar sempre provando serem uma boa opção para a equipe. E como os resultados têm mostrado, a responsabilidade do piloto cresceu este ano.