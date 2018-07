Sequência do campeonato depende da volta ou não do escapamento aerodinâmico

10/VII/11

Livio Oricchio, de Silverstone

Não existe comunicado oficial. Mas parece ser apenas o que falta. A proibição do escapamento aerodinâmico, que ontem teve responsabilidade direta no resultado do GP da Grã-Bretanha, pode ser revogada já para a próxima etapa do calendário, dia 24, em Nurburgring, Alemanha. “Sim, houve um acordo entre as equipes”, afirmou, ontem, Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, confirmado, depois, por Charlie Whiting, delegado da FIA: “Tudo ok”.

Stefano Domenicali, da Ferrari, contudo, apesar de ter expressado sua confiança numa definição para o desgastante episódio, deu a entender que nem tudo está 100% acertado, ainda. Na reunião de ontem de manhã, antes da largada, Domenicali e Peter Sauber não concordaram com a volta do recurso. A Sauber compete com motor e câmbio Ferrari.

E depois de ver a sua equipe dominar a corrida de Silverstone, em parte por causa da perda de desempenho da Red Bull e McLaren, provocada pela ausência do escapamento aerodinâmico, é mais que provável que Domenicali esteja pensando se, caso não tenha assinado o acordo, irá mesmo fazê-lo. A FIA distribuiu comunicado, sábado, informando que aceitaria rever a proibição desde que todos os times concordassem.

Quem também lançou dúvida no ar foi Rubens Barrichello, da Williams, escuderia que utiliza motor Cosworth, empresa sem orçamento para desenvolver o seu sistema de escapamento aerodinâmico. “Se eles querem unanimidade não vão ter”, afirmou Rubinho, ao expressar o pensamento de Frank Williams.

Há no ar, portanto, duas informações: a de Ecclestone e Whiting, de que já se chegou a um acordo, e a de Domenicali e da Williams, negando a unanimidade.

Apesar das negativas estratégicas dos pilotos e integrantes da Red Bull, de que o sistema não interveio como se pensa no seu desempenho, ontem, poucos acreditam proceder. Portanto, o que vai acontecer no campeonato nas dez etapas que restam está intimamente relacionado ao resultado desses encontros entre representantes das equipes.

Se o escapamento aerodinâmico for liberado, a Fórmula 1 voltará ao que era até a prova de Valência, dia 26: domínio, por méritos, da Red Bull. Mas se prevalecer a política e o recurso continuar proibido, a competição provavelmente verá Fernando Alonso e Felipe Massa lutando contra Sebastian Vettel e Mark Webber pelas primeiras colocações, nos treinos de classificação e nas corridas. Bom para o campeonato. Péssimo para o moral da Fórmula 1.