Um calendário como poucos

29/XI/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Amigos, quem gosta de fotografia, ou melhor, de profunda arte aplicada à fotografia, não deve deixar de ver o calendário da Pirelli, assinado pelo fotógrafo norte-americano Steve McCurry, da National Geographic. Tive o privilégio de receber a obra. McCurry é o autor da célebre fotografia “Menina afegã”, que lhe rendeu prêmios internacionais e o tornou famoso.

No calendário McCurry, de 63 anos, expõe em primeiro plano moças de rara beleza, modelos, bem como personagens pitorescos, enquanto o cenário de fundo são os muitos e ricos contrastes do Rio de Janeiro. Tudo sob a maestria de um domínio fascinante da técnica. Não há como não se sensibilizar com o trabalho. As fotos nos convidam a reflexões das mais distintas naturezas.

Uma forma de conhecer o Calendário da Pirelli de McCurry é acessar o site da empresa: www.pirelli.com.br

Boa sessão!