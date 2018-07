Um pouco sobre os desafios técnicos da temporada

26/I/12

Livio Oricchio, de Nice

O que primeiro me vem à mente depois de ver algumas fotos do modelo CT01-Renault da Caterham, ex-Lotus, é que os projetistas não vão expor a todos, ao menos agora, as suas soluções para os desafios de engenheria da temporada. Penso que nos testes, sim, essas soluções, em especial de natureza aerodinâmica, vão aparecer. Só lembrando, teremos três sessões de treinos coletivos: de7 a10 de fevereiro em Jerez dela Frontera, depois de21 a24 em Barcelona e, encerrando a pré-temporada, de 1.º a 4 de março, em Barcelona também.

Já deu para entender que a nova regra de abaixar o bico do carro deverá gerar respostas semelhantes às da Caterham, cujo projeto foi coordenado por Mike Gascoyne e Mark Smith, ambos egressos da Force India, como último time.

A altura máxima da porção mais avançada do monocoque permanece a mesma em relação a 2011, ou seja,625 milímetrosdo assoalho, a parte mais baixa do monoposto. Sempre que se falar em altura, na Fórmula 1, não é em relação ao solo. A referência é sempre o assoalho. O que mudou, este ano, é que apenas150 milímetrosdepois da porção mais avançada do monocoque o bico do carro deve ter, no máximo,550 milímetrosde altura.

Repare que os projetistas tiveram um espaço de150 milímetros, ou15 centímetros, para fazer a frente do carro baixar de 625 para550 milímetros, daí o degrau na frente do modelo CT01 da Caterham. A razão da regra é reduzir a possibilidade de, nos choques, o bico atingir o capacete de outro piloto.

Todos os demais modelos de 2012 serão assim? Não acredito. Os625 milímetrosda porção mais avançada do monocoque correspondem à altura máxima em relação ao assoalho. Assim, parece provável que haverá engenheiros que sacrifiquem um pouco essa altura máxima, não atingindo-a, com o objetivo de abaixar o monocoque já antes de seu final para evitar a existência do degrau.

Obviamente Gascoyne e Smith estudaram muitas horas no túnel de vento os efeitos do degrau e concluíram que ganhariam mais mantendo-o do que abaixar o monocoque antes para não formar o degrau. Penso que outros projetistas enxergaram o problema de forma distinta. Essa é a graça da Fórmula 1.

Áreas como a do degrau do modelo da Caterham são regularmente evitadas pelos engenheiros, por provocarem arrasto e a criação de fluxos de ar que, em geral, funcionam contra a busca por maior geração de pressão aerodinâmica. Mas cada caso é um caso, pode ser que atende os objetivos de um projeto e nem tanto de outro.

O que também penso que não vimos no CT01 é a sua solução para o desafio de o terminal de escape ser voltado para cima, agora. Não é só isso. A FIA impôs forma e dimensões aos projetistas. Os100 milímetrosfinais do cano de escape têm de ser retilínios. Lembro-me de no grid, na etapa de Melbourne, no ano passado, os mecânicos da Red Bull fazerem uma barreira humana para não vermos como eram os terminais de escape do carro de Sebastian Vettel e Mark Webber: achatados e bem próximos aos pneus traseiros, canalizando os gases para o difusor.

Agora esses terminais têm de ser retilínios, não curvos como antes, e redondos, não achatados, com diâmetro interno de75 milímetros. O objetivo da FIA é claro: evitar ao máximo que os projetistas utilizem os gases do escapamento para gerar pressão aerodinâmica.

Pois penso que aí mora a chave dos projetos da temporada. De alguma forma os engenheiros conseguirão, ainda, utilizar esses gases para auxiliar na geração de pressão aerodinâmica. Só para lembrar: com tantas e tantas restrições, hoje, a área onde se pode, de fato, ganhar algo relevante, em termos de performance, é a aerodinâmica, daí quase tudo se concentrar nesses estudos.

Desafio fascinante, sem dúvida, porque, como vimos, os modelos matemáticos do Computational Fluid Dynamic (CFD) ainda estão longe de oferecer as mesmas respostas do túnel de vento. Bem como estes não são fidelíssimos aos ensaios de pista. Em outras palavras, graças a Deus ainda vale muito a intuição do engenheiro na hora de conceber o projeto como um todo e dos elementos do conjunto aerodinâmico.

Estamos falando de uma ativididade empírica. Experimenta e verifica o resultado prático. Como são tantas as variáveis que interferem nesses resultados, torna-se extremamente complexo criar modelos matemáticos que concatenem a interação de todas as variáveis. É exatamente nessa hora que entra a genialidade dos projetistas. E muitas vezes para aquela ideia aerodinâmica funcionar, deve-se desenhar o conjunto mecânico de forma a permitir que dê os resultados indicados, sem interferência, ao menos.

Muitos projetistas desistem nesse instante de levar adiante algo que enxergaram ser bastante válido, diante do envolvimento de tantas outras áreas para dar certo. Adrian Newey, não. Convoca seu grupo de trabalho e lhe pede que conceba, por exemplo, transmissão, suspensões, posicionamento dos radiadores, de maneira a poder desenvolver o que sua intuição lhe sugerir ser eficaz, para aquele desafio, e os experimentos práticos no túnel de vento confirmaram a impressão inicial.

Claro que Newey dispõe de recursos financeiros e estrutura técnica para levara adiante suas ideias. “Muitas delas não funcionam. É tentativa e erro”, disse-me, tantas vezes, Patrick Head, seu chefe na Williams, de1990 a1996. “Ah, ele gasta muito dinheiro também até acertar”, completou. Mas, em geral, acerta. Seus modelos são uma obra-prima de interação projetual.

Diria que a questão do degrau na frente do carro parece ser menos relevante de como os engenheiros vão responder ao desafio de ainda usar os gases do escape para gerar maior pressão aerodinâmica. Daí podemos, talvez, retirar as surpresas do campeonato. Não esquecendo que esses gases direcionados para o aerofólio traseiro podem potencializar sua capacidade de produzir pressão aerodinâmica. E agora, com os terminais voltados para cima, o caminho está aberto.

Nos próximos dias, com o lançamento dos novos modelos, teremos novas referências de como cada grupo de técnicos trabalhou para responder às mudanças das regras este ano.

Abraços!