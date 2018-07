Valentino Rossi: "Objetivo é reduzir a diferença para a Honda e Yamaha"

09/I/12

Livio Oricchio, de Madonna di Campiglio, Itália

Amigos, hoje Valentino Rossi e Nicky Hayden, os pilotos da Ducati, deram uma entrevista aqui em Madonna di Campiglio. Ferrari e Ducati são patrocinadas pela Philip Morris, promotora do Wrooom, daí o evento conjunto. A seguir, um resumo do que disse o italiano.

Valentino Rossi, italiano, 32 anos, piloto nove vezes campeão do mundo com as motocicletas, é considerado um dos maiores esportistas de todos os tempos. Ontem, na estação de esqui de Madonna di Campiglio, na Itália, onde sua equipe, Ducati, e a Ferrari reúnem a imprensa internacional, não poderia ter sido mais sincero em relação ao que espera da temporada que vai começar dia 8 de abril no Qatar: “É preciso ser realista, nossa diferença para Honda e Yamaha é de 1,5 segundo. O objetivo este ano é reduzir essa diferença, crescermos passo a passo”.

Depois de o oitavo e nono títulos mundiais, em 2008 e 2009, e terminar em terceiro o campeonato de 2010, com Yamaha, Rossi surpreendeu os fãs da MotoGP ao anunciar que correria pela Ducati em 2011. “Ficamos abaixo da expectativa”, reconheceu, ontem. “Agora temos de reverter essa situação.” Rossi classificou-se em sétimo, com 139 pontos e apenas um pódio, na França, diante de 350 pontos, 10 vitórias e 16 pódios em 17 etapas do campeão, o australiano Casey Stoner, da Honda.

Com a sinceridade dos verdadeiros esportistas, Rossi confessou, ontem: “O problema não foi só a Ducati, mas eu também.” Il Dottore, como é chamado o italiano, começou a temporada convalescendo de um acidente sofrido ainda em 2010 e só na segunda metade do ano pôde expor seu talento. Embora bastante prejudicado pelas deficiências da sua moto. “O modelo deste ano é bastante diferente”, explicou, ontem, Rossi. “Sinto-me 100% pronto e não vejo a hora de pilotá-lo.” A primeira oportunidade será de 31 de janeiro a 2 de fevereiro no circuito de Sepang, na Malásia, no teste coletivo da MotoGP.

A mudança no regulamento técnico pode ajudar a Ducati a produzir uma moto mais competitiva este ano. “O uso do motor de 1000 cc em vez do 800 cc deverá nos ser útil. Eu e Nicky Hayden (companheiro de Ducati) estamos dentre os pilotos mais altos. Um motor com maior potência tende a nos ser melhor”, explicou o show-man das pistas da MotoGP. “Tivemos outras dificuldades também, como não fazer o pneu Bridgestone atingir a temperatura ideal.” E não excluiu o fabricante japonês de responsabilidade: “Em algumas circuitos os pneus eram muito duros. A Bridgestone deve da mesma forma nos ajudar a fazer os pneus funcionar melhor.”

Na visão de Rossi, a sua ausência, de repente, das primeiras colocações em 2011, contra tudo o que fazia na MotoGP, se deve, no início, a sua condição física não ideal somada às deficiências do modelo da Ducati e a outro fator: “Essa geração de jovens pilotos é mais forte que no passado. Estou mais velho também, ficou mais difícil vencer.” Em 2011, Stoner, 26 anos, e o espanhol Jorge Lorenzo, Yamaha, vice-campeão, 24 anos, foram os protagonistas da competição.

Mas seus planos são de permanecer na MotoGP. “Espero renovar com a Ducati por pelo menos mais um ano (2013). Desejo vencer também com a Ducati.” Não excluiu, no entanto, regressar a um time japonês no futuro. “Nada é impossível.” Rossi foi campeão com a Honda em 2001, 2002 e 2003. Pela escuderia Yamaha, em 2004, 2005, 2008 e 2009.

Para os mais próximos de Rossi, não há dúvida de que amaria tornar-se o maior campeão de todos os tempos nos números também. Outro italiano, Giacomo Agostini, conquistou 8 títulos da categoria principal das motos, diante de 7 de Rossi. Bem como visa a superar Agostini em número de vitórias, embora esteja um pouco longe:105 a122. “Já depois do nosso primeiro teste com a nova Ducati, em Sepang, terei uma visão do que poderei fazer este ano. Espero voltar a lutar pelos primeiros lugares, mas não será fácil”, disse ontem.

Hoje a direção da Ferrari começa a se pronunciar sobre a temporada de 2012 da Fórmula 1. Stefano Domenicali, diretor geral, deverá, em Madonna di Campiglio, dar detalhes da preparação da equipe para não repetir o mau campeonato disputado no ano passado, quando somou 375 pontos, terceira colocada, diante de 650 da Red Bull, campeã. Amanhã será a vez de Fernando Alonso e Felipe Massa, os pilotos do time de Maranello expressarem o que sentiram ao visitar a sede da Ferrari e ver de perto o modelo de2012, aser lançado provavelmente dia 3 de fevereiro.