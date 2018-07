Vettel chega em paz em Abu Dabi. Alonso, em guerra.

30/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Enquanto Sebastian Vettel inicia sexta-feira os treinos livres do GP de Abu Dabi na maior harmonia com sua equipe, Red Bull, melhor estabelecida depois de vencer as quatro últimas etapas e assumir a liderança do campeonato, Fernando Alonso começa a disputa da 18.ª etapa do calendário, no circuito Yas Marina, sob clima tenso. A imprensa italiana deu destaque ao entrevero do espanhol com o diretor técnico da Ferrari, Pat Fry, na Índia.

A arrancada de Vettel com as vitórias em Cingapura, no Japão, na Coreia e Índia, dando-lhe 13 pontos de vantagem para Alonso (240 a 227) transformaram o ambiente na Red Bull. O clima é de confiança na conquista do tricampeonato. Até a etapa anterior a de Cingapura, Vettel dominador na temporada passada com 11 vitórias, havia sido primeiro apenas no GP do Bahrein. O projetista do time, o genial Adrian Newey, apresentou uma nova versão do modelo RB8-Renault em Cingapura e Vettel passou a se impor como em 2011, relaxando as tensões na Red Bull.

Esse não é o caso da Ferrari, desgastada pela perda da liderança do campeonato e não evoluir seu modelo F2012 como precisaria para enfrentar a Red Bull. Fry disse depois da definição do grid, na Índia, que para obter mais que a quinta colocação seria necessário que “fôssemos perfeitos e hoje não fomos”. Referia-se aos pilotos.

Alonso reagiu com fúria, a ponto de escrever no seu Twitter: “Quero que os meus 1 milhão e 200 mil seguidores saibam que os componentes-chave na traseira de nosso carro são os mesmos desde maio”. O piloto tornou pública a cobrança ao diretor técnico para melhorar o F2012.