Vettel e Alonso, espetaculares em tudo

28/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

O enorme talento de Fernando Alonso, da Ferrari, impediu que o brilhante Sebastian Vettel , da Red Bull, colocasse uma das mãos na taça ontem no GP da Índia. O alemão venceu de ponta a ponta a 17.ª etapa do calendário, depois de largar na pole position, mas como o espanhol ultrapassou espetacularmente Lewis Hamilton e Jenson Button, a dupla da McLaren, e Mark Webber, da Red Bull, para receber a bandeirada em segundo, a quarta vitória seguida de Vettel não teve grande impacto na definição do campeonato. A diferença para Alonso era de 6 pontos e agora é de 13 (240 a 227), restando 75 pontos em jogo nas provas de Abu Dabi, domingo, EUA, dia 18, e Brasil, 25.

O próprio Vettel fez questão de lembrar não poder pensar em título ainda: “Claro, demos outro passo nesse sentido, mas o caminho é longo e vimos este ano mesmo como as coisas mudam rápido”. Antes de começar a ganhar corridas sem parar, em Cingapura, Vettel era apenas o quarto colocado no Mundial, com 140 pontos, enquanto Alonso liderava, com 179. Em quatro etapas Vettel saltou de 39 pontos atrás do espanhol para 13 à frente. A vitória de ontem no circuito de Buddh, próximo a Nova Delhi, foi a quinta do piloto na temporada e a 26.ª na carreira.

Para Alonso, a arrancada de Vettel não vai prosseguir até o fim da temporada. “Acho difícil Sebastian ganhar sete provas uma atrás da outra. Teremos nosso momento também”, afirmou. “Não tínhamos velocidade para lutar com eles, então perdemos o mínimo de pontos possível. Como disse, melhores corridas virão.”

E enquanto Vettel é prudente para falar da sequência da competição, o piloto da Ferrari não tem dúvida do resultado final. Certeza de que será campeão? “Sim. Sabemos o que tem de ser melhorado, teremos novidades no carro em Abu Dabi.” Falou mais: “Vimos hoje com Webber (Mark Webber, da Red Bull, terceiro colocado) que um problema com o kers (sistema de recuperação de energia) pode acontecer para qualquer um, com Sebastian, por exemplo. Há muitos pontos ainda a serem jogados”.

Vettel não gostou da declaração de Alonso, sábado, depois da definição do grid, quando o adversário comentou não lutar apenas contra ele, mas também contra Adrian Newey, o genial projetista da Red Bull. “As conquistas dos dois últimos anos não se devem apenas a mim, Adrian ou outro integrante do time. São graças a todos nós.” O que Vettel não falou foi que, no ano passado, quando renovou o contrato com a Red Bull até o fim de 2014, antes de aceitar a oferta procurou Newey para saber se permaneceria na equipe. Em entrevista ao Estado, disse ter assinado apenas depois de ouvir do engenheiro que não deixaria o grupo.

O GP da Índia não teve as emoções de outras etapas este ano. A Pirelli distribuiu os pneus macios e os duros. E mesmo os macios ofereceram grande autonomia: Alonso fez o único pit stop, estratégia de quase todos, na 29.ª volta de um total de 60, e Vettel na 33.ª. No circuito Yas Marina serão macios e médios.

A McLaren repetiu o desempenho apagado das últimas corridas. Hamilton foi quarto e Button, quinto, enquanto Felipe Massa, companheiro de Alonso, marcou pontos de novo, sexto, bem como Bruno Senna, Williams, décimo. Kimi Raikkonen, da Lotus, sétimo ontem e terceiro no Mundial, 173 pontos, praticamente deu adeus ao título.