Vettel e Red Bull a caminho da quarta vitória seguida

26/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Fernando Alonso, da Ferrari, Kimi Raikkonen, da Lotus, e os pilotos da McLaren, Lewis Hamilton e Jenson Button, torcem, com todas as suas forças, para que Sebastian Vettel, da Red Bull, tenha mesmo razão: “Essa é uma pista em que as condições mudam muito de um dia para o outro. Por enquanto a disputa se limita a eu e Mark (Mark Weber, companheiro de equipe). Mas a luta será com mais pilotos”.

Se domingo, ao longo das 60 voltas do GP da Índia, no circuito de Buddh, Vettel e Webber demonstrarem a mesma vantagem de hoje nos treinos livres, quando foram bem mais rápidos de todos, as chances de seus adversários na 17.ª etapa do Mundial serão mínimas. “Espero que Sebastian (Vettel) tenha treinado com menos gasolina. Se não foi o caso estaremos com problemas”, disse Hamilton.

Amanhã será disputada a sessão de classificação para o grid, a partir das 6h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela TV Globo.

Diante de hoje Vettel estabelecer 1min26s221, à tarde, e o primeiro concorrente da Red Bull, Alonso, terceiro, 1min26s820, ou seja quase 6 décimos de segundo mais lento, é preciso que as condições da pista mencionadas por Vettel sejam radicalmente distintas para a Red Bull poder não se dar bem. O mesmo vale para a corrida.

No caso de o histórico da prova valer também para projetar o restante do fim de semana, Alonso em especial, por disputar o título com Vettel, deve estar ainda mais preocupado. Na edição do ano passado do GP da Índia, estreia do país no calendário da F-1, Vettel conquistou tudo o que era possível: pole position, vitória, melhor volta e liderança de ponta a ponta, o chamado Grand Chelem.

Mark Webber ganhou importância ainda maior nesse quadro de busca por adversários para Vettel que, se ganhar o GP da Índia, será a quarta vitória seguida na temporada. Foi primeiro em Cingapura, Japão e Coreia. Hoje Webber ficou a apenas 118 milésimos de Vettel e quinta-feira afirmou, em alto e bom som: “Enquanto tiver possibilidades matemáticas de ser campeão não vou facilitar para ninguém”.

Não há indícios de que os pneus serão tão decisivos como em outras etapas. A Pirelli levou para Greater Noida, ao sul de Nova Delhi, local do circuito de Buddh, os pneus macios e os duros. “O consumo é pequeno, talvez seja possível apenas uma parada”, comentou Hamilton, que ontem ficou a quase um segundo de Vettel (910 milésimos).

Apesar do forte calor na Índia e o asfalto do belo traçado de 5.141 metros não receber corridas, o desgaste dos pneus, que poderia ser uma variável importante, parece não preocupar as equipes.

Felipe Massa, da Ferrari, errou no acerto do carro para os pneus macios, hoje, e rodou duas vezes. Terá de se classificar bem, amanhã, para ajudar Alonso na luta com Vettel, pois está fora da luta pelo Mundial. Já Bruno Senna, da Williams, mostrou otimismo com o bom desempenho do carro. “Somar pontos no GP da Índia parece algo bem possível.”

O Ministério das Relações Exteriores da Índia classificou como “uma ação não esportiva” o protesto da Ferrari. Alonso e Massa tinham a bandeira da Marinha da Itália no carro, como forma de apoiar a causa dos dois marinheiros italianos presos na Índia, por matarem dois pescadores, ao confundi-los com piratas.