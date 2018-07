Vettel, exclusivo: 'Renovei porque Newey me garantiu que fica'

09/IV/11

GP da Malásia

Livio Oricchio, de Kuala Lumpur

Com três vitórias e uma segunda colocação na cinco últimas etapas da temporada do ano passado, Sebastian Vettel reverteu uma situação que parecia perdida na classificação do Mundial e se tornou o mais jovem campeão da história da Fórmula 1, aos 23 anos: 256 pontos diante de 252 de Fernando Alonso, da Ferrari.

Este ano o piloto da Red Bull começou vencendo, na Austrália, e desde já é o favorito, pela maturidade alcançada e o carro que tem, para conquistar não só a vitória no GP da Malásia, amanhã, segunda etapa do calendário, como o título novamente.

A corrida começa às 5 horas no horário de Brasília (16 horas local). A previsão meteorológica prevê chuva durante as 56 voltas.

Nessa entrevista ao Estado, o campeão do mundo confirma que tanto ele quanto o genial projetista Adrian Newey vão permanecer na Red Bull até o fim de 2014, pelo menos. E deixou claro que não aceitaria a ótima proposta da equipe para estender o contrato por mais dois anos se não fosse a garantia dada pelo competente diretor-técnico de que não deixará a Red Bull. A Ferrari havia feito oferta irrecusável a Newey. Vettel já tinha compromisso até o fim de 2012.

Estima-se que o jovem alemão passou a ganhar, a partir deste ano, 15 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) por temporada. Newey, 10 (R$ 25 milhões). Mas sempre sincero e solícito, Vettel também falou de sua vida pessoal: “O título não me fez diferente. Sou o mesmo com meus amigos, continuamos jogando futebol e na maioria das vezes falamos de meninas”.

E – A Ferrari já não esconde que desejava contratar você e Newey.

SB – A Ferrari é especial, uma lenda, somos pequenos em comparação a ela, teria orgulho de colocar meu nome na sua lista de pilotos, mas nesse momento sinto-me satisfeito onde estou e renovei por mais dois anos.

E – Você perguntou a Newey se permaneceria também até o fim de 2014?

SB – Sim. Antes de planejar o futuro é preciso entender o que pode acontecer na equipe. E se na próxima temporada não apenas Adrian (Newey), mas outros profissionais de importância deixam a Red Bull, como fica? Agora que sei que ele e alguns personagens-chaves se sentem felizes no time e vão continuar, estendi meu compromisso. (Os carros projetados por Newey foram campeões em 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999 e agora 2010.)

E – Depois de muita luta e a superação de momentos difíceis em 2010, você acabou campeão e ganhou o número 1 no carro.

SB – É verdade, mas do cockpit eu não vejo o número. Em 2010, meu objetivo era conquistar o número 1, mas vi que não me fez mais veloz. É como no futebol, o fato de fazer um lindo gol não significa que vale por dois, ganhei apenas um título até agora e o desafio do segundo é o mesmo do primeiro.

E- Sua vida mudou com o título?

SB – Penso que depende de você permitir mudar ou não. Na minha cabeça eu sou, por exemplo, o mesmo com os meus amigos, nos conhecemos na infância. Não falamos a respeito de quanto cada um ganha, que carro possui, nem faria sentido por conta do que faço. Às vezes me fazem perguntas sobre a Fórmula 1, eu as respondo, mas não é comum. Continuamos jogando futebol e na maioria das vezes falamos de meninas. Na vida pessoal, se você tem uma família e amigos que te amam, se você foi campeão ou não, a não ser naquele instante de celebração, a vida não muda.

E- Adquirir um jato particular e comprar um iate, como é em geral o que acontece quando se é campeão na Fórmula 1, está nos seus planos?

SB – Eles são demasiadamente caros, você precisaria de dinheiro de sobra para investir nisso e não é o meu caso.

E- Não há vencedor na Fórmula 1 que não reclame de falta de privacidade depois da fama.

SB – Amo pilotar e às vezes é difícil compreender a abrangência da Fórmula 1. Vou a lugares em que nunca estive antes, depois do voar muitas horas, no fim do mundo, e de repente alguém me reconhece. É uma sensação boa, divertida e você entende melhor o que é a Fórmula 1. Agora, se eu começasse a mostrar, olha esse é o meu cachorro, aquele é o meu quarto, o meu banheiro, logo as pessoas iriam querer saber mais. Tenho passado a mensagem de que a partir desse ponto entramos na minha vida particular e, por favor, respeite-a. Nunca deixei de ser atendido.

E – Regularmente você faz citações a sua família, seu pai o acompanha com regularidade. Esse conceito de família parece forte em você. Já começou a pensar em formar a sua?

SB – Somos unidos. Eu, meu pai, minha mãe, duas irmãs e um irmão. Quando éramos pequenos, às vezes questionávamos, como toda criança, a razão de nossos pais agirem conosco de determinada maneira. Hoje enxergamos o quanto eles acertaram, posso dizer que são a minha maior inspiração como pessoas. É natural que eu deseje estender esse amor a meus filhos também. Ainda não é com isso na cabeça que acordo de manhã, mas certamente vou amar ter os meus próprios filhos. (Norbert, pai de Sebastian Vettel, é carpinteiro e monta telhados.)

E – A Fórmula 1, segundo vocês mesmos, pilotos, está bem diferente este ano. O que pensa?

SB – Está. Você não pode mais dar 100% de si e do carro toda volta. Nosso desafio, com esses pneus (propositadamente desgastam-se bem mais rápido que no ano passado) você tem de descobrir, ainda, o que é melhor fazer. Posso acelerar mais, devo administrar seu consumo? Em que momento? Antes, era dar tudo até fazer o pit stop e depois acelerar o que podia de novo. Já compreendi que há hora que você deve dar apenas 90% ou 80%, questionar à equipe sua condição na corrida, e somente nos instantes certos exigir tudo. Além disso, ainda estamos descobrindo a melhor forma de pilotar com esses pneus. Cada pista tem sua particularidade, como frear, onde, como agir no volante, de forma agressiva, mais comedida, estamos aprendendo.

E- Ao menos na corrida da Austrália, a Red Bull deu sinais de estar bem à frente dos concorrentes. Espera mais da Ferrari? E Felipe Massa, o que acontece com ele?

SB – Ninguém imaginava que a McLaren andasse como andou, em Melbourne, apesar de ter copiado o nosso sistema de escapamento, mas isso é normal na Fórmula 1. É preciso ter calma. Vencemos uma corrida. As coisas mudam rápido, a exemplo do ano passado. Aqui na Malásia vamos ter uma fotografia mais real de como será o início do campeonato. Acredito que a Ferrari também deva ser forte como foi na pré-temporada. Sobre Felipe, os pilotos não desaprendem de uma hora para a outra. Só não foi campeão em 2008 por um detalhe. Deve estar enfrentando alguma dificuldade, mas uma vez resolvida o vejo com um piloto muito veloz.