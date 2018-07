Vettel, o maior aliado de Alonso

18/X/10

Amigos, esse é o texto de minha coluna no Jornal da Tarde nesta segunda-feira

Logo depois da cerimônia do pódio, no GP do Brasil de 2007, Fernando Alonso, então na McLaren, feliz da vida por que o seu companheiro, Lewis Hamilton, havia perdido o título para Kimi Raikkonen, da Ferrari, afirmou: “Pagamos o preço da política do time. Estamos vendo nosso adversário celebrar a conquista do Mundial por um ponto de diferença para nós (ele e Hamilton), enquanto se a forma de pensar fosse outra hoje quem estaria comemorando o campeonato seríamos nós.”Alonso e Hamilton, empatados em segundo, ficaram a um ponto de Raikkonen. O asturiano defendia que a McLaren concentrasse seus interesses num piloto, ele claro.

Este ano Alonso não corre esse risco de perder o título por esse motivo, restando três etapas para o encerramento da temporada. Felipe Massa está matematicamente fora da disputa, já que soma 128 pontos diante de 220 de Mark Webber, o líder, da Red Bull, e 206 de Alonso e Sebastian Vettel, empatados em segundo, embora o espanhol tenha uma vitória a mais (4 a 3), primeiro critério de desempate.

Agora, a Red Bull pode pagar o mesmo preço da McLaren em 2007. E, curiosamente, a própria McLaren tem possibilidade de repetir o fracasso de três anos atrás, quando perdeu o título mais ganho da história da Fórmula 1.

Christian Horner, diretor da Red Bull, bem como Martin Whitmarsh, da McLaren, vêm repetindo que não irão priorizar um de seus pilotos nessa luta. Hamilton é o quarto colocado, com 192 pontos, e Jenson Button, também da McLaren, quarto, 189. E os resultados das últimas corridas demonstram que não se trata de palavras apenas da boca para fora.

Se Massa não colaborou com Alonso nas duas últimas provas, Cingapura e Suzuka, ao menos não tirou pontos do espanhol, como fazem Vettel de Webber e Button de Hamilton, pilotos mais bem classificados da equipe. E será assim no fim de semana, na estreia da Coreia do Sul no calendário. Em resumo, Alonso tem a seu favor esse importante fator e que poderá ser determinante, em especial por que Vettel entrou de vez na luta pelo título e seu time não pensa em proteger Webber para assegurar a conquista. Ao contrário, se a Red Bull tiver de optar, a escolha já foi feita há muito: Vettel.

O responsável pelo programa de pilotos da Red Bull, o austríaco Helmut Marko, investiu em Vettel desde a Fórmula BMW, gosta de dizer no paddock tê-lo “descoberto”. O título de Vettel representaria o sucesso do megainvestimento realizado por Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, no programa dirigido por Marko. Dá para compreender as razões de Marko, eminência parda da equipe, desejar e trabalhar para Vettel vencer a disputa? Não tem a ver, essencialmente, com o fato de ambos falarem alemão, mas com a valorização do projeto liderado por Marko.