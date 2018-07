Webber, de um extremo a outro

17/V/10

Livio Oricchio, de Mônaco

Amigos, esse é o texto de minha coluna hoje, segunda-feira, no Jornal da Tarde

Hora de rever conceitos. Depois de assistir de perto ao desempenho de Mark Webber nas primeiras etapas deste ano, a boa impressão que gerava como piloto caiu muito. O carro da Red Bull era o mais veloz no GP de Bahrein. Mas ele largou em sexto e na corrida ainda perdeu duas posições. Já o companheiro, Sebastian Vettel, foi o pole position e só não venceu por causa de problema nos freios. Na Austrália, na chuva, Webber saiu da pista, bateu, mas foi nono. Na Malásia, acabou em segundo para Vettel, o vencedor. Na China, novo desempenho fraco, ao se perder na chuva também, oitavo.

Com o melhor carro da Fórmula 1, Webber tinha apenas 28 pontos dos 100 possíveis. É um aproveitamento fraco para quem não teve dificuldades técnicas com o modelo RB6. Esse quadro me levou a crer que outro piloto, com maior capacidade de saber se impor, desfrutar os excepcionais dotes do monoposto da Red Bull, faria mais, provavelmente bem mais. Sem brilhar da mesma forma, Vettel tinha 40 pontos depois de quatro provas.

Escrevi que Webber não estava à altura da velocidade do carro da Red Bull. Mas e agora, o que fazer se nas etapas de Barcelona, dia 9, e ontem, aqui em Mônaco, Webber foi, sem a menor dúvida, o melhor piloto dos dois fins de semana, em tudo, velocidade, acerto do carro, constância e precisão?

Resposta: hora de rever conceitos. O piloto dos Circuitos da Catalunha e Monte Carlo pouco tem a ver com o do início do campeonato. Webber esbanja autoconfiança. Sábado, depois da classificação, em que impôs importante diferença para todos ao estabelecer a pole position, conversei rapidamente com ele. Como sempre é atencioso. Disse-me não ter pressa de renovar seu contrato com a Red Bull.

Está claro para mim agora a razão: ele é, de verdade, nesse ritmo, candidato sério a disputar o título. E essa condição de poder ser campeão lhe vai assegurar um contrato bem melhor que se fosse, por exemplo, há algumas provas. Briatore deu uma declaração interessante sobre Webber: “Ele é como Nigel Mansell. Quando embala, ninguém o supera. E deixou Vettel em crise.”