Williams: sai Rubinho. Entra Bruno.

17/I/12

Livio Oricchio, de Nice

No dia 4 de dezembro de2008, aHonda anunciou que abandonaria a Fórmula 1. Bruno Senna tinha contrato assinado com a equipe japonesa, depois de ser vice-campeão da GP2. Ross Brawn, diretor técnico da Honda, assumiu a escuderia e disse a Bruno que a vaga era de Rubens Barrichello, “por sua experiência”. Ontem, a Williams, time de Rubens Barrichello em 2010 e 2011, anunciou a contratação de Bruno Senna. “Vou ligar para ele. Melhor do que eu o Rubinho sabe que no esporte às vezes quando um entra o outro tem de sair. Temos ótima relação e tenho certeza de que continuará assim”, disse Bruno.

Depois de 19 anos, com altos e baixos, amado e odiado ao mesmo tempo pela torcida, o mais polêmico piloto brasileiro de todos os tempos, Rubens Barrichello, o Rubinho, muito provavelmente deixa a Fórmula 1, ao menos, a princípio, como piloto titular. “Preciso de um tempo. Só depois vou conversar com a imprensa”, afirmou ao Estado, ontem, Rubinho. Há apenas uma vaga em aberto, ainda, na Fórmula 1, na incipiente equipe HRT, cujos pilotos deverão ocupar as duas últimas colocações do grid em 2012. Por maior que seja a paixão de Rubinho pela Fórmula 1, levar patrocinadores para competir nessa condição não deve fazer parte de seus planos.

A contratação de Bruno pela Williams levanta outra questão importante além da esperada aposentadoria de Rubinho. Foi com um carro do time de Frank Williams que Ayrton Senna, tio e inspirador da carreira de Bruno, perdeu a vida no dia 1.º de maio de 1994, em Ímola, Itália. Bruno tinha a resposta na ponta da língua: “Assim que assinei o contrato telefonei para minha mãe, meus avós (pais de Ayrton) e todos ficaram muito contentes, sabem como foi dura a batalha”. Falou mais: “Não existe ressentimento, más memórias, as coisas acontecem por algum motivo”.

Desde que a justiça iniciou a investigação das causas do acidente fatal de Ayrton a sua família deixou claro que não tinha nenhuma acusação a fazer à Williams, mesmo depois do resultado da perícia técnica. Ayrton perdeu o controle do carro na curva Tamburello porque rompeu a coluna de direção. Adrian Newey, projetista do modelo FW16 da Williams, e Patrick Head, diretor-técnico, foram condenados, em princípio, pela justiça italiana, mas depois absolvidos. “Todo mundo na minha família está muito feliz que eu assinei com a Williams”, reforçou, ontem, Bruno.

O choque da perda de Ayrton fez com que naturalmente o automobilismo fosse um assunto proibido na família. Apenas aos 20 anos Bruno manifestou a sua mãe, Viviane, interesseem competir. Nessaidade, os pilotos já estão, hoje, na Fórmula 1. Em entrevista ao Estado, Viviane confessou recusar ajudar o filho seguir a carreira do irmão. “Tudo mudou quando viajei para Miami. Após uma palestra regressei ao hotel e tive a nítida sensação de receber uma mensagem. Dizia para não atrapalhar os sonhos do Bruno.” O filho tinha bem pouco tempo para mostrar possuir ou não talento.

O climax desse desafio será agora, como titular da Williams. Em2010 adesestruturada HRT não foi referência. E na temporada passada, entrar no campeonato na 12.ª etapa, na Renault, sem pilotar o ano inteiro, também não permitiu à Fórmula 1 descobrir o verdadeiro potencial de Bruno Senna Lalli. Agora, com a ajuda de importantes empresas brasileiras, não há nada que impeça observá-lo na desafiadora vitrine da Fórmula 1.