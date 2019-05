Marcius Azevedo

Quem Faz

MARCIUS AZEVEDOPivô voluntarioso nas categorias de base do Volkswagen Clube (César Guidetti, assistente técnico do Pinheiros, está aí para confirmar), C.A. Ypiranga e São Caetano, é formado em jornalismo desde 2000, trabalhou no UOL Esporte, Jornal da Tarde e exerce atualmente a função de chefe de reportagem do Grupo Estado. Apesar de trabalhar com o futebol, inclusive participando da cobertura da Copa do Mundo de 2010, tem no esporte da bola laranja uma de suas paixões.