18 seleções vão brigar pelas últimas três vagas nos Jogos de 2016

A China superou Filipinas na final do Campeonato da Ásia no sábado e se garantiu diretamente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Com nove seleções classificadas restam três vagas. A Fiba divulgou detalhes da disputa nesta segunda-feira em comunicado no site da entidade.

Serão 18 seleções, em três torneios simultâneos, de 4 até 10 de julho. Os participantes foram definidos da seguinte maneira: 15 países se classificaram pela campanha nos pré-olímpicos, enquanto outros três serão escolhidos como sede e, com isso, ganham mais uma chance de carimbar passaporte para 2016.

A Fiba confirmou que os anfitriões serão anunciados no dia 23 de novembro após reunião do Comitê Executivo e o sorteio das chaves com seis equipes cada será no dia seguinte. A entidade informou ainda que vai aplicar critérios geográficos e técnicos para equilibrar os hexagonais.

A Alemanha, que não conseguiu se classificar pelo EuroBasket, tem uma enorme possibilidade de receber uma das competições qualificatórias. Apenas o campeão de cada torneio se garante na Olimpíada.

As 15 seleções que conseguiram se classificar pelo desempenho nos torneios continentais são: Angola, Tunísia e Senegal (África), Canadá, México e Porto Rico (Américas), Filipinas, Irã e Japão (Ásia), França, Sérvia, Grécia, Itália e República Checa (Europa) e Nova Zelândia (Oceania).

Já estão classificados para os Jogos Olímpicos: Brasil (país-sede), Estados Unidos (campeão mundial), Nigéria (campeão AfroBasket), Venezuela e Argentina (campeão e vice da Copa América), China (campeã asiático), Espanha e Lituânia (campeã e vice do EuroBasket) e Austrália (campeão da Oceania).