A bola vai subir para a temporada da NBA

Após sofrer com o locaute (greve dos patrões) no ano passado e ter uma temporada até certo ponto sem graça – até os confrontos entre Miami Heat e Boston Celtics pelas finais da Conferência Leste o surgimento do fenômeno Jeremy Lin foi o que de mais interessante havia acontecido -, a temporada 2012-2013, que começa nesta terça-feira, promete ser efervescente.

O Miami Heat, do poderoso trio formado por LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, continua como favorito, mas o Los Angeles Lakers, dono de 16 títulos da liga, resolveu se reforçar para evitar o bicampeonato da franquia da Flórida.

Na maior negociação da pré-temporada, os Lakers contrataram o cobiçado pivô Dwight Howard, ex-Orlando Magic. Depois o time de Los Angeles ainda trouxe o armador Steve Nash, veterano de 38 anos, para ter quem levar a bola para Kobe Bryant decidir os jogos.

A franquia californiana ainda segurou o espanhol Pau Gasol e o excêntrico Metta World Peace, ex-Ron Artest. Agora o técnico Mike Brown terá de fazer este talentoso quinteto dar certo. Na pré-temporada, foram oito derrotas em oito jogos.

Para se manter no topo, o Miami, além de segurar os seus principais jogadores, contratou o ala Ray Allen, do ex-Boston Celtics, e o também ala Rashard Lewis, ex-Washington Wizards. O título vai ficar entre essas duas equipes.

Entre os que podem surpreender estão o Oklahoma City Thunder, vice-campeão no ano passado. O problema para o técnico Scott Brooks será lidar com a saída de James Harden, eleito o melhor reserva da liga, que foi trocado na última sexta-feira.

O City recebeu Kevin Martin e o talentoso novato Jeremy Lamb, que vieram do Houston. Se os pivôs Serge Ibaka e Kendrick Perkins repetiram o desempenho da temporada (não o das finais contra o Miami), o Oklahoma pode até tirar do Lakers esta vaga na decisão.

Outra equipe que estará em evidência na temporada é o Brooklyn Nets. Além de ser a primeira temporada da equipe fora de New Jersey, a franquia investiu para sonhar com voos mais altos. A principal contratação foi o ala Joe Johnson, ex-Atlanta Hawks.

O time segurou ainda o trio Deron Williams, Gerald Wallace e Brook Lopez. Se o técnico Avery Johnson conseguir dar química ao time na medida certa, há chance, de fato, de os torcedores ficarem empolgados logo na primeira temporada.

Boston Celtics, New York Knicks, Chicago Bulls (se ficar mesmo sem Derrick Rose nesta temporada) serão apenas coadjuvantes.

Em relação ao craque da temporada, eu aposto minhas fichas em LeBron James, que é novamente favorito ao prêmio de MVP. Kevin Durant vem logo na sequência. Kobe Bryant, com o time que foi montado em Los Angeles, não pode ser considerado carta fora do baralho.

Entre os novatos, Anthony Davis, primeira escolha do draft, com certeza, vai brilhar pelo New Orleans Hornets e tem tudo para ser eleito o Rookie da temporada. Destaco ainda Michael Kidd-Gilchris, do Charlotte Bobcats, e Jared Sullinger, no Boston Celtics.

Há ainda dois jogadores que pretendo acompanhar de perto: Brandon Roy, que volta ao basquete após anunciar sua aposentadoria para defender o Minnesota Timberwolves, e Jeff Green, que ficou afastado do Boston Celtics por um ano por causa de um problema no coração.

A temporada terá seis brasileiros. Amanhã vou escrever um post com a minha avaliação sobre o que cada um deles pode fazer e o que está em jogo na liga.