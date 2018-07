A culpa era do técnico em New York?

Discute-se muito no futebol se os jogadores têm o poder de derrubar o técnico. Alguns dizem que sim, enquanto outros apontam isso como mais um folclore do mundo da bola.

Onde eu quero chegar com isso em blog sobre basquete? Ao que tudo indica o tal folclore cabe para explicar o que está acontecendo com o New York Knicks na NBA.

Depois de viver um período mágico, graças ao desempenho espetacular de Jeremy Lin, os Knicks voltaram à rotina de derrotas, justamente depois do retorno de sua principal estrela, o ala Carmelo Anthony.

A má fase que ameaçava a classificação para os playoffs fez com que os donos da franquia trocassem os jogadores? Claro que não. A corda arrebentou do lado que estava o técnico Mike D’Antoni.

Coincidemente, depois que Mike Woodson assumiu, o time passou a se dedicar mais e, ao vencer o Toronto Raptors por 102 a 89, na terça-feira à noite, acumulou o seu quatro triunfo consecutivo.

Agora, com 15 vitórias e 14 derrotas, os Knicks estão na oitava colocação da Conferência Leste e enfrentariam o Chicago Bulls nos playoffs.

Será que o técnico Mike D’Antoni era realmente o único culpado? Ou algum jogador (leia-se Carmelo Anthony) estava com ciúmes da moral que o treinador havia depositado em Jeremy Lin?

A verdade é que Carmelo, depois da saída do antigo treinador, parece mais à vontade em quadra. O ala pode tentar 15 arremessos para acertar apenas cinco como foi contra o Toronto que ninguém vai falar nada. Ele vai continuar sendo a estrela da companhia, ao lado de Amar’e Stoudemire.

Mas não podemos esquecer de Lin. A Linsanity esfriou um pouco, mas o armador continua sendo muito importante para os Knicks. Não à toa, ontem, anotou 18 pontos e deu 10 assistências.

Na minha opinião, com o time que Mike Woodson tem em mãos hoje, o New York vai dar trabalho se chegar aos playoffs. O mesmo não posso dizer se Mike D’Antoni ainda estivesse sentado no banco.

Confira vídeo de assistência de Lin para Stoudemire contra o Toronto: