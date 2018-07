A emocionante (possível) despedida de Dirk Nowitzki

A Alemanha perdeu da Espanha por apenas um ponto e foi eliminada do EuroBasket, sem conseguir prosseguir na disputa por uma vaga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

A derrota na última bola, em um lance livre errado de Dennis Schroder – o armador do Atlanta Hawks havia convertido dois e tinha tudo para levar o jogo para o tempo extra com o terceiro -, representava o possível fim da história na seleção do maior jogador de basquete alemão.

Mas os mais de 13 mil torcedores, que lotaram o ginásio em Berlin e aplaudiram Dirk Nowitzki em êxtase, podem ter mudado o rumo da história.

Confira o vídeo de Dirk Nowitzki sendo ovacionado:

O astro do Dallas Mavericks promete repensar a aposentadoria. Apesar de ter sido eliminado na primeira fase do EuroBasket, Dirk Nowitzki disse ter ouvido comentários sobre a possibilidade de a Alemanha receber um dos torneios pré-olímpicos em 2016 e, com isso, ter mais uma chance.

As últimas três vagas para a Olimpíada de 2016, segundo o determinação da Fiba, serão definidas em três mini-torneios, entre junho ou julho do ano que vem. O campeão de uma cada dessas etapa estará automaticamente classificado.

“Pensei que isso”, disse, ao ser questionado sobre se o jogo diante da Espanha sido sua despedida. “Agora teremos de esperar.”

Caso a Alemanha não seja escolhida para sediar um dos três torneios no ano que vem, Dirk Nowitzki pode ter feito realmente o último jogo pela seleção alemão. Independentemente do que ocorrer até a decisão da Fiba, a reação do ginásio nunca será esquecida pelo jogador.

“Foi um momento fantástico na minha carreira e sempre vou me lembrar dele”, comentou. “Aquilo foi o reconhecimento do meu esforço. Deixei tudo que podia dentro de quadra”, finalizou.