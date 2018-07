A temporada acabou para Anderson Varejão

O azar não abandonou Anderson Varejão. Depois de passar por uma cirurgia para correção de uma ruptura no músculo quadríceps da perna direita, o pivô do Cleveland Cavaliers, que está internado no Cleveland Clinic, teve constatada a existência de um coágulo de sangue (parte inferior do pulmão direito), configurando um quadro de embolia pulmonar.

Varejão já está em tratamento e permanece em observação, o que deve acontecer pelos próximos três meses. Com isso, o brasileiro, que já tinha poucas chances, está realmente fora da temporada.

“Conversei com os médicos e me passaram calma, me deixaram tranquilos. O tratamento não é complicado, nem doloroso, vou me recuperar bem e estar 100% em algumas semanas”, comentou o jogador em nota envia por sua assessoria.

“Mas não adianta pressa. Estava chateado por ter que passar pela cirurgia, perder parte da temporada, e fiquei triste com essa notícia. Soube há alguns dias e não esperava. É ruim ficar de fora, muito ruim quando é por motivos assim, como lesão ou algum problema médico, mas quero enxergar o lado bom, que vou ficar bem logo”, completou.

Até se lesionar, no dia 18 de dezembro, na partida contra o Toronto Raptors, Anderson Varejão vinha fazendo sua melhor temporada na NBA.

O brasileiro foi titular em 25 jogos, era o líder em rebotes da temporada (média de 14,4 por jogo) e estava com uma média de pontos de 14,1 por jogo.