A triste realidade da despedida de São José do NBB

A próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB) já tem 15 equipes confirmadas e outras quatro ainda buscam comprovações para participarem da temporada. Cenário favorável em um momento de incertezas por causa da pandemia.

O que não pode ser ignorado é o fato de mais uma equipe tradicional se despedir da elite do basquete nacional. Clube fundador da Liga Nacional de Basquete, São José, segundo nota da LNB, não apresentou a documentação necessária e está fora.



São José foi um dos fundadores do NBB. Foto: Divulgação/LNB

São José estava no NBB desde o início e conquistou um vice-campeonato na temporada 2011-2012, quando o torneio ainda era decidido em jogo único para que a decisão pudesse ser transmitida em TV aberta pela Globo. Outros tempos.

Os tempos mudaram. O NBB cresceu. Mas infelizmente algumas equipes ainda dependem do aporte da prefeitura local ou de algum patrocinador (cada vez mais escasso) para sobreviver. A LNB não consegue salvar os filiados.

Para tristeza de uma cidade que gostava muito de basquete, São José segue os passos de outras tradicionais equipes, como Limeira, Araraquara e Palmeiras. Agora vai depender de muitos fatores para quem sabe voltar ao NBB um dia. O caminho do retorno é sempre muito mais complicado.

A LNB, claro, segue adiante. Comemora o fato de Campo Mourão (PR) e Caxias do Sul (RS) estarem de volta. São oito estados representados no torneio: Ceará (Basquete Cearense), Minas Gerais (Minas), Paraíba (Unifacisa), Paraná (Campo Mourão e Pato), Rio de Janeiro (Flamengo), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e São Paulo (Bauru, Corinthians, Mogi das Cruzes, Paulistano, Pinheiros, São Paulo e Sesi Franca), além do Distrito Federal (Brasília Basquete).

Agora resta saber se São José será o único time tradicional fora do NBB ou Rio Claro e Botafogo terão o mesmo destino. A dura (e triste) realidade do basquete brasileiro.