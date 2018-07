Agora com 27 vitórias, Miami tem sequência difícil

O Miami Heat continua caminhando com passos firmes para bater o recorde de vitórias consecutivas do Los Angeles Lakers da temporada 1971-1972. Em mais uma noite em que LeBron James teve ótima atuação, o time do técnico Erik Spoelstra derrotou o Orlando Magic por 108 a 94, no Amway Center, ginásio do adversário, e alcançou o 27º triunfo consecutivo.

Agora restam seis vitórias para que o Heat possa se igualar aos Lakers e sete para ultrapassá-los. A tabela, porém, aponta dois jogos dificílimos dos próximos três. Ambos como visitante.

O Miami enfrenta o Chicago Bulls na quarta-feira, no United Center, em um jogo que promete pegar fogo, encara uma partida um pouco mais tranquila contra o New Orleans Hornets (sem esquecer que o time do novato Anthony Davis acabou com uma invencibilidade 15 jogos do Denver Nuggets na segunda-feira) na sexta e, por fim, no domingo, mede forças com o poderoso San Antonio Spurs, no AT&T Center, no Texas.

Se vencer esses três jogos serão 30 vitórias consecutivas e, com certeza, o Miami não deixará escapar o recorde contra New York Knicks (c), Charlotte Bobcats (f) e Philadelphia 76ers (c) e Milwaukee Bucks (c).

E olha que na noite de segunda-feira o Heat não se esforçou muito para superar o Orlando, que faz uma campanha ruim (18 vitórias e 53 derrotas) na primeira temporada sem o pivô Dwight Howard, que foi para os Lakers.

O único momento de emoção foi no terceiro quarto, quando o Magic esboçou uma reação, mas aí LeBron foi lá e decidiu. Sem Dwyane Wade, que continua lesionado, o ala quase conquistou um triplo-duplo: 24 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Destaque também para Mario Chalmers, que mostrou eficiência nos arremessos de longa distância. O armador acertou quatro de cinco tentativas da linha de três pontos e terminou o jogo com 17 pontos. Ele ainda deu cinco assistências, amealhou quatro rebotes e registrou três recuperações de bola.

Confira os melhores momentos da vitória do Miami contra o Orlando:



Se o Miami está firme atrás do recorde, o Los Angeles Lakers sofreu sua terceira derrota consecutiva na briga para conquistar uma vaga aos playoffs da Conferência Oeste. Com Kobe Bryant e Pau Gasol em quadra, o time da Califórnia perdeu para o Golden State Warriors por 109 a 103, Oracle Arena, em Oakland.

Confira os melhores momentos da derrota dos Lakers para os Warriors:



Com o revés, os Lakers somam 36 vitórias e 35 derrotas e continuam ameaçados pelo Utah Jazz, que soma 35 vitórias (são 36 derrotas) após derrotar o Philadelphia 76ers por 107 a 91 na rodada de segunda-feira. O Dallas Mavericks, com 34 vitórias e 36 derrotas, também entrou nesta briga.

Confira os melhores momentos da vitória do Utah sobre o Philadelphia:



O destaque do Los Angeles, claro, foi Kobe. O ala anotou 36 pontos, além de pegar oito rebotes e dar três assistências. Dwight Howard obteve um duplo-duplo: 11 pontos e 15 rebotes. Na vitória do Utah, o destaque foi o armador Randy Foye, que anotou 17 pontos.