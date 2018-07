Alegria de Faverani… Tristeza de Fab Melo

O Valencia Basket confirmou nesta quinta-feira informação que circulava desde o início da semana nos Estados Unidos. O brasileiro Vitor Faverani avisou que vai rescindir o seu contrato com os espanhóis para defender o Boston Celtics na NBA.

O acordo do brasileiro com o time mais vitorioso da liga será válido por três anos. A chegada do pivô de 2,10m, no entanto, não significa que o Brasil terá mais um representante na próxima temporada da NBA. Fab Melo pode dançar.

O pivô, selecionado na primeira rodada do draft de 2012, está na berlinda depois de decepcionar nos primeiros jogos da Liga de Verão.

O gerente geral Danny Ainge avalia neste momento o que fazer com Fab Melo. Há chance de o brasileiro ficar mais um ano na Liga de Desenvolvimento da NBA para ser aproveitado na temporada 2014-2015 ou até ser negociado com outra franquia.

O Boston não pretende ficar muito tempo com os contratos de Gerald Wallace e Kris Humphries, que chegaram ao time em uma troca com o Brooklyn Nets por Paul Pierce e Kevin Garnett e geram um custo de US$ 20 milhões por ano na folha salarial. Fab Melo poderia fazer parte de algum pacote com os dois jogadores.

Os próximos dias serão fundamentais para que o brasileiro tenha o seu futuro na maior de liga de basquete do mundo traçado com mais clareza.

Vejo potencial no grandalhão Fab Melo, mas é claro que ainda há muito trabalho a ser realizado para ele ser útil em quadra. Resta saber se o Boston, que contratou o jovem treinador Brad Stevens para iniciar uma reformulação, terá paciência para desenvolvê-lo ou se o serviço será feito em outra franquia.